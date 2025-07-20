Пара вышла в свет, чтобы посетить концерт "Бумбокса" на Atlas Festival 2025. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на видео в тиктоке, которое сняли посетители фестиваля.

К слову Компания Святослава Вакарчука и "Подпольный стендап" получили статус критически важных

Святослав Вакарчук и Евгения Яцута стояли рядом. Певец обнял любимую, а она прижалась к его плечу. Трогательный ролик стал вирусным в сети.

Святослав Вакарчук и Евгения Яцута: видео

Заметим, "Бумбокс" выступил на Atlas Festival 18 июля на главной сцене. Как сообщил Андрей Хлывнюк, это первый и единственный концерт в Украине в этом году. Правда, выступление музыкантов прервала воздушная тревога.

Что известно о личной жизни Святослава Вакарчука?

Святослав Вакарчук около 20 лет был в отношениях с Лялей Фонаревой. В 2021 году он объявил о разводе. Тогда появились слухи о его новых отношениях.

В августе 2021 года у Святослава Вакарчука родился первенец. В СМИ предположили, что мамой сына является продюсер Radioactive Films Евгения Яцута. Тогда пара никак не комментировала эти слухи.

В июне 2022 года на свет появилась дочь певца, Соломия. Лишь недавно Святослав Вакарчук показал фото своих детей. А также рассказал, какую музыку они любят слушать: старший сын обожает песню "Океана Эльзы" – "911", а еще детский альбом Марии Бурмаки.