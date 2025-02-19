Святослав Вакарчук показався з військовими на Донеччині: "Тут вперше звучало "Місто Марії""

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відвідав Донеччину. Зокрема, він показався у селі Долина у Донецькій області.

Як виявилося, це місце має для нього особливе значення. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм сторінку виконавця.

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Так, Святослав Вакарчук відвідав зруйновану церкву в селі Долина, де у 2022 році боронилася 95-та окрема десантно-штурмова бригада.

Саме біля цієї церкви, у квітні 2022 року, я познайомився з ними (військовими з 95-ї десантно-штурмової бригади – 24 Канал). Саме тут ми вперше співали під фон ворожих прильотів. Саме тут вперше наживо звучала "Місто Марії". Хлопці й дівчата з 95-ки стали моїми справжніми друзями. Згодом російські "набожні" війська прямим наведенням зруйнували цю церкву. Але ні наш дух, ні нашу пам'ять вони не зруйнують ніколи,

– пояснив артист.

Окрім того, Вакарчук опублікував фото з військовослужбовцями 95 ОДШБр, які тримають коробку від Starlink. Імовірно, співак передав захисникам супутниковий модем.

Зауважимо, проникливий трек "Місто Марії" вийшов на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цю пісню ОЕ присвятив захисникам Маріуполя.