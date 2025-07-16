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Show24 Музика Пробирає до мурах: Вакарчук представив пісню, записану з військовослужбовцем "Азову"
16 липня, 12:14
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Пробирає до мурах: Вакарчук представив пісню, записану з військовослужбовцем "Азову"

Марія Примич
Основні тези
  • Святослав Вакарчук представив нову пісню "Привіт я вдома" разом з колективами Lady Aphina і "Гуртом Дно".
  • Пісня присвячена всім, хто повернувся або ще повернеться додому, і доступна на всіх музичних платформах.

Святослав Вакарчук представив нову пісню. Він записав її разом з колективом Lady Aphina, лідером якого є військовослужбовець Михайло Опекан, та "Гуртом Дно".

Пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінки музикантів. Трек доступний на всіх музичних платформах. 

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Пісня "Привіт я вдома" створена у 2012 році в гуртожитку, та зараз вона набула нового, глибшого значення. 

Коли стаються трагічні події або складні ситуації, згадка про дім викликає тугу і сум, але водночас дає надію на повернення та силу боротися далі. Сьогодні дім – це велика розкіш, яку потрібно цінувати.

Присвячується всім, хто вже повернувся та ще повернеться з полону. Кожному, хто шукає та знаходить прихисток в нових регіонах нашої країни. Кожному, хто, віддаючи всю силу в боях, думає про дім. Кожному, хто далеко за межами дому та щиро плекає надію на повернення, 
– йдеться у дописі музикантів. 

Святослав Вакарчук, Lady Aphina, "Гурт Дно" – "Привіт я вдома": слухайте пісню

Для довідки! Михайло Опекан – лідер гурту Lady Aphina. Зараз він поєднує роботу в благодійному фонді Musicians Defend Ukraine та службу в 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" НГУ. 

Реакція мережі

  • "Проникливо та надзвичайно майстерно".
  • "Дякую за пісню і вітання з релізом".
  • "Дякую, сиджу плачу".
  • "Просто до мурах пробирає, в саме серце".

Нагадаємо, раніше ми писали матеріал про концерти "Океану Ельзи" у Львові. Гурт виступив у рідному місті 27, 28, 29 червня й 1 липня і зібрав 7 мільйонів 747 тисяч гривень на дрони та РЕБи для ГУР МО України.