Пробирає до мурах: Вакарчук представив пісню, записану з військовослужбовцем "Азову"

Святослав Вакарчук представив нову пісню. Він записав її разом з колективом Lady Aphina, лідером якого є військовослужбовець Михайло Опекан, та "Гуртом Дно".

Пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінки музикантів. Трек доступний на всіх музичних платформах.

Не пропустіть Віталій Козловський презентував нову пісню, реліз якої відкладав рік

Пісня "Привіт я вдома" створена у 2012 році в гуртожитку, та зараз вона набула нового, глибшого значення.

Коли стаються трагічні події або складні ситуації, згадка про дім викликає тугу і сум, але водночас дає надію на повернення та силу боротися далі. Сьогодні дім – це велика розкіш, яку потрібно цінувати.

Присвячується всім, хто вже повернувся та ще повернеться з полону. Кожному, хто шукає та знаходить прихисток в нових регіонах нашої країни. Кожному, хто, віддаючи всю силу в боях, думає про дім. Кожному, хто далеко за межами дому та щиро плекає надію на повернення,

– йдеться у дописі музикантів.

Святослав Вакарчук, Lady Aphina, "Гурт Дно" – "Привіт я вдома": слухайте пісню

Для довідки! Михайло Опекан – лідер гурту Lady Aphina. Зараз він поєднує роботу в благодійному фонді Musicians Defend Ukraine та службу в 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" НГУ.

Реакція мережі

"Проникливо та надзвичайно майстерно".

"Дякую за пісню і вітання з релізом".

"Дякую, сиджу плачу".

"Просто до мурах пробирає, в саме серце".

Нагадаємо, раніше ми писали матеріал про концерти "Океану Ельзи" у Львові. Гурт виступив у рідному місті 27, 28, 29 червня й 1 липня і зібрав 7 мільйонів 747 тисяч гривень на дрони та РЕБи для ГУР МО України.