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Не пропустіть Віталій Козловський презентував нову пісню, реліз якої відкладав рік
Пісня "Привіт я вдома" створена у 2012 році в гуртожитку, та зараз вона набула нового, глибшого значення.
Коли стаються трагічні події або складні ситуації, згадка про дім викликає тугу і сум, але водночас дає надію на повернення та силу боротися далі. Сьогодні дім – це велика розкіш, яку потрібно цінувати.
Присвячується всім, хто вже повернувся та ще повернеться з полону. Кожному, хто шукає та знаходить прихисток в нових регіонах нашої країни. Кожному, хто, віддаючи всю силу в боях, думає про дім. Кожному, хто далеко за межами дому та щиро плекає надію на повернення,
– йдеться у дописі музикантів.
Святослав Вакарчук, Lady Aphina, "Гурт Дно" – "Привіт я вдома": слухайте пісню
Для довідки! Михайло Опекан – лідер гурту Lady Aphina. Зараз він поєднує роботу в благодійному фонді Musicians Defend Ukraine та службу в 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" НГУ.
Реакція мережі
- "Проникливо та надзвичайно майстерно".
- "Дякую за пісню і вітання з релізом".
- "Дякую, сиджу плачу".
- "Просто до мурах пробирає, в саме серце".
Нагадаємо, раніше ми писали матеріал про концерти "Океану Ельзи" у Львові. Гурт виступив у рідному місті 27, 28, 29 червня й 1 липня і зібрав 7 мільйонів 747 тисяч гривень на дрони та РЕБи для ГУР МО України.