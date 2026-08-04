Рідкісне зізнання про особисте: Вакарчук поділився цікавим фактом про названу доньку Діану

Святослав Вакарчук доволі рідко ділиться подробицями приватного життя й зазвичай тримає родину подалі від камер. Проте нещодавно сталася неочікувана подія – музикант публічно згадав свою названу доньку Діану та зізнався, як вона свого часу вплинула на його світогляд і музичні смаки.

Під час запису подкасту Unzip лідер "Океану Ельзи" зробив відверте зізнання. За словами артиста, ця історія стала для нього яскравим доказом того, що молодше покоління може чомусь навчити дорослих і стати для них справжнім джерелом натхнення.

Виявляється, саме Діана відкрила для Вакарчука легендарний британсько-американський гурт Fleetwood Mac, який гримів у 60 – 80-х роках. Співак вважав себе чудовим знавцем західної музичної культури, але творчість цього колективу раніше оминав. Усе змінилося в момент, коли донька в підлітковому віці принесла йому їхній культовий альбом.

Я пам’ятаю, як Діана, моя донька, коли підростала, слухала, як і всі в 90-ті, ну в 90-ті вона ще маленька була, у 2000-ні, те, що слухали її однокласники. Але поступово вона знаходила свою нішу. І вона, мені – здавалося б, знавцю західної музики – принесла в моє життя Fleetwood Mac,

– пригадав Святослав.

Дівчина порадила вітчиму послухати платівку Rumours і звернути особливу увагу на трек The Chain. Композиція настільки вразила артиста, що він переосмислив для себе цей колектив, а сам альбом з часом назвав одним із найулюбленіших у своїй колекції.

І ось людина, яка народилася в 90-х і слухала цю музику у 2000-х, приносить мені це в підлітковому віці й каже: "Я це люблю". Мені здається, у цьому є певна об’єктивність. І я, до речі, не будучи в юності фанатом Fleetwood Mac, вже в дорослому віці почав їх слухати,

– поділився музикант.

Хто така Діана Фонарьова

Діана – рідна донька колишньої цивільної дружини та стилістки Вакарчука Лялі Фонарьової, від її попереднього шлюбу. Дівчина народилася в 1993 році. Святослав ростив Діану з малечку. Артист завжди називав і продовжує називати її публічно своєю донькою.



Названа донька Святослава Вакарчука / фото з інстаграму

Відомо, що Діана Фонарьова здобула середню та першу вищу освіту в Києві, а ступінь магістра отримала у Великій Британії. Дівчина обрала престижний вищий навчальний заклад – Ноттінгемський університет (Nottingham Trent University). Там вона навчалася протягом 2016 – 2018 років на магістратурі за напрямком International Fashion Management.



Ляля Фонарьова та Святослав Вакарчук / фото з інстаграму

Святослав Вакарчук розповів про названу доньку: дивіться відео

У цьому інтерв'ю Вакарчук був на рідкість відвертим й зізнався, які пісні співає своїм маленьким дітям.