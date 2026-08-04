Во время записи подкаста Unzip лидер "Океана Эльзы" сделал откровенное признание. По словам артиста, эта история стала для него ярким доказательством того, что молодое поколение может чему-то научить взрослых и стать для них настоящим источником вдохновения.

Оказывается, именно Диана открыла для Вакарчука легендарную британско-американскую группу Fleetwood Mac, которая была на пике популярности в 60 – 80-х годах. Певец считал себя прекрасным знатоком западной музыкальной культуры, но творчество этого коллектива ранее обходил стороной. Все изменилось в тот момент, когда дочь в подростковом возрасте принесла ему их культовый альбом.

Я помню, как Диана, моя дочь, когда подросла, слушала, как и все в 90-е – ну, в 90-е она еще была маленькой, – в 2000-е, что слушали ее одноклассники. Но постепенно она находила свою нишу. И она, мне – казалось бы, знатоку западной музыки – принесла в мою жизнь Fleetwood Mac,

– вспомнил Святослав.

Девочка посоветовала отчиму послушать альбом Rumours и обратить особое внимание на трек The Chain. Композиция настолько поразила артиста, что он по-новому оценил эту группу, а сам альбом со временем назвал одним из самых любимых в своей коллекции.

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И вот человек, родившийся в 90-х и слушавший эту музыку в 2000-х, приносит мне это в подростковом возрасте и говорит: "Я это люблю". Мне кажется, в этом есть определенная объективность. И я, кстати, не будучи в юности фанатом Fleetwood Mac, уже во взрослом возрасте начал их слушать,

– поделился музыкант.

Кто такая Диана Фонарева

Диана – родная дочь бывшей гражданской жены и стилистки Вакарчука Ляли Фонаревой от ее предыдущего брака. Девушка родилась в 1993 году. Святослав воспитывал Диану с самого детства. Артист всегда называл и продолжает называть ее публично своей дочерью.



Приемная дочь Святослава Вакарчука / фото из инстаграма

Известно, что Диана Фонарьова получила среднее и первое высшее образование в Киеве, а степень магистра – в Великобритании. Девушка выбрала престижное высшее учебное заведение – Ноттингемский университет (Nottingham Trent University). Там она училась в 2016 – 2018 годах в магистратуре по направлению International Fashion Management.



Ляля Фонарева и Святослав Вакарчук / фото из инстаграма

Святослав Вакарчук рассказал о своей дочери: смотрите видео

В этом интервью Вакарчук был необычайно откровенен и признался, какие песни поет своим маленьким детям.