Під час запису подкасту Unzip лідер "Океану Ельзи" зробив відверте зізнання. За словами артиста, ця історія стала для нього яскравим доказом того, що молодше покоління може чомусь навчити дорослих і стати для них справжнім джерелом натхнення.

Виявляється, саме Діана відкрила для Вакарчука легендарний британсько-американський гурт Fleetwood Mac, який гримів у 60 – 80-х роках. Співак вважав себе чудовим знавцем західної музичної культури, але творчість цього колективу раніше оминав. Усе змінилося в момент, коли донька в підлітковому віці принесла йому їхній культовий альбом.

Я пам’ятаю, як Діана, моя донька, коли підростала, слухала, як і всі в 90-ті, ну в 90-ті вона ще маленька була, у 2000-ні, те, що слухали її однокласники. Але поступово вона знаходила свою нішу. І вона, мені – здавалося б, знавцю західної музики – принесла в моє життя Fleetwood Mac,

– пригадав Святослав.

Дівчина порадила вітчиму послухати платівку Rumours і звернути особливу увагу на трек The Chain. Композиція настільки вразила артиста, що він переосмислив для себе цей колектив, а сам альбом з часом назвав одним із найулюбленіших у своїй колекції.

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І ось людина, яка народилася в 90-х і слухала цю музику у 2000-х, приносить мені це в підлітковому віці й каже: "Я це люблю". Мені здається, у цьому є певна об’єктивність. І я, до речі, не будучи в юності фанатом Fleetwood Mac, вже в дорослому віці почав їх слухати,

– поділився музикант.

Хто така Діана Фонарьова

Діана – рідна донька колишньої цивільної дружини та стилістки Вакарчука Лялі Фонарьової, від її попереднього шлюбу. Дівчина народилася в 1993 році. Святослав ростив Діану з малечку. Артист завжди називав і продовжує називати її публічно своєю донькою.



Названа донька Святослава Вакарчука / фото з інстаграму

Відомо, що Діана Фонарьова здобула середню та першу вищу освіту в Києві, а ступінь магістра отримала у Великій Британії. Дівчина обрала престижний вищий навчальний заклад – Ноттінгемський університет (Nottingham Trent University). Там вона навчалася протягом 2016 – 2018 років на магістратурі за напрямком International Fashion Management.



Ляля Фонарьова та Святослав Вакарчук / фото з інстаграму

Святослав Вакарчук розповів про названу доньку: дивіться відео

У цьому інтерв'ю Вакарчук був на рідкість відвертим й зізнався, які пісні співає своїм маленьким дітям.