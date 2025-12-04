Найчуттєвіші виступи на паркеті "Танців із зірками", які пробирають до мурах

Уже незабаром, 28 грудня о 20:00, на телеканалі "1+1" відбудеться прем'єра передноворічного благодійного спецвипуску "Танців із зірками". Учасниками стануть знаменитості, які раніше ще не виходили на паркет головного танцювального шоу країни.

З нагоди такої особливої події, 24 Канал пропонує пригадати найчуттєвіші виступи на паркеті, які подарують палітру емоцій.

До теми "Танці із зірками" повертаються: хто перемагав у попередніх сезонах

Якими були найчуттєвіші виступи на паркеті "Танців із зірками"?

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар (контемпорарі)

Чуттєвий танець, який розкриває різні емоції на паркеті. Пара танцювала під мелодію без слів, що тільки додавало інтриги та хвилювань щодо питання: А що буде далі?

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар (контемпорарі): дивіться відео онлайн

Нещодавно ми розповідали, як за роки служби у війську змінився Дмитро Дікусар.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров (пасадобль)

Пара затанцювала під пісню The Hardkiss – "Коханці". Вибір пісні був дуже влучним, адже саме вона додала пристрасті на паркеті.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров (пасадобль): дивіться відео онлайн

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко (румба)

Надзвичайно сильний танець точно увійшов в історію проєкту "Танці із зірками". Пара вразила своєю синергією, що стало родзинкою танцювального номера.

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко (румба): дивіться відео онлайн

TAYANNA та Ігор Кузьменко (фокстрот)

Пара затанцювала під пісню Софії Ротару – "Чекай". Коли переглядаєш цей виступ, то мурахи пробігають шкірою не просто від танцю, а й від неймовірного виконання Марти Адамчук.

TAYANNA та Ігор Кузьменко (фокстрот): дивіться відео онлайн

Юлія Саніна з батьком (контемпорарі)

Очевидно, що танець двох найрідніших людей не може залишити байдужим нікого. Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss разом із батьком поставили чуттєвий номер, який пробирає до сліз.

Юлія Саніна з батьком (контемпорарі): дивіться відео онлайн

Ксенія Мішина та Женя Кот (фокстрот)

Ця пара була дуже популярною на "Танцях із зірками", тому зовсім не дивно, що один із їхніх танців увійшов до категорії "найчуттєвіших".

Ксенія Мішина та Женя Кот (фокстрот): дивіться відео онлайн

Ольга Харлан та Дмитро Жук (контемпорарі)

Перед початком виступу Дмитро Жук заявляв, що це буде найкращий контемп сезону, і не помилився.

Ольга Харлан та Дмитро Жук (контемпорарі): дивіться відео онлайн

Вікторія Булітко, Дмитро Дікусар та Григорій Чапкіс (вальс)

Це по-справжньому особливий виступ для усієї великої танцювальної родини. На жаль, Григорій Чапкіс помер у 2021 році, тому вальс – це один із приємних спогадів, які залишились у пам'ять про видатного танцюриста.

Вікторія Булітко, Дмитро Дікусар та Григорій Чапкіс (вальс): дивіться відео онлайн

Людмила Барбір і Дмитро Жук (контемпорарі)

Пристрасний танець цієї пари можна переглядати десятки разів. Вони настільки проявили себе та почуття, які вимагав номер, що зуміли прикувати погляди мільйонів людей.

Людмила Барбір і Дмитро Жук (контемпорарі): дивіться відео онлайн

Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко (фокстрот)

У цьому сезоні співачка стала переможницею. Попередні дві спроби здобути кубок вислизали у Могилевської з рук. Та тандем з Ігорем Кузьменком допоміг артистці здобути омріяний титул "Танців із зірками".

Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко (фокстрот): дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що суддями благодійного спецвипуску "Танців із зірками" стали: Наталія Могилевська, Дмитро Дікусар, Дмитро Монатік і Катерина Кухар.