Оголосили дату прем'єри спецвипуску "Танців з зірками" та фінальну трійку учасників

Оголосили фінальну трійку учасників передноворічного благодійного спецвипуску "Танців з зірками". На паркет вийдуть інфлюенсерка Даша Квіткова, телеведучий Григорій Решетник та акторка Наталка Денисенко.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Танців з зірками". Прем'єра передноворічного спецвипуску проєкту відбудеться 28 грудня о 20:00 на телеканалі "1+1", передає Viva.

Наталка Денисенко зізналась, що коли отримала пропозицію взяти участь у "Танцях з зірками", одразу з'явились побоювання. Зокрема й через те, що не вміє танцювати бальні танці.

Спеціально пробувала займатися, щоб розвинути оцю пам'ять і пластичність, але це не моє. Тому пішла в заперечення: "Ні, це не для мене". Але команда мене підтримала й сказала, що я впораюся. І я вирішила спробувати,

– розповіла акторка.

Денисенко додала, що участь у проєкті – виклик для неї. За словами актори, 2025 рік був для неї трансформаційним і "Танці з зірками" вона сприймає "як продовження цієї трансформації".

Хочу показати свою живу, енергійну, яскраву версію. Сподіваюся позбутися страхів і невпевненості,

– поділилась Наталка.

Наталка Денисенко / Фото з інстаграму акторки

Для Григорія Решетника "Танці з зірками" – рідний проєкт. Річ у тім, що телеведучий був диктором перших трьох сезонів.

Вимовляв: "На паркет для виконання танцю запрошується пара…". Стояв за лаштунками й мріяв, що колись і сам вийду на паркет як танцюрист. Радий, що мрії таки здійснюються. Тому своїм танцем, своїм шляхом на проєкті спробую довести, що найголовніше – вірити, мріяти та допомагати тим, хто потребує допомоги",

– зазначив Решетник.

Григорій Решетник / Фото з інстаграму телеведучого

Даша Квіткова зізналась, що з дитинства мріяла взяти участь у "Танцях зірками", тож коли отримала пропозицію, була шокована.

Я переглянула всі сезони проєкту, тому для мене велика честь вийти на паркет, особливо в благодійному етері, де збирають кошти для Superhumans Center, з яким я також співпрацюю. Стояти на одній сцені з Русею з Superhumans – це окрема честь для мене,

– наголосила інфлуенсерка.

Даша Квіткова / Фото з інстаграму інфлуенсерки

Для довідки! Передноворічний спецвипуск "Танців з зірками" має благодійну мету. Разом зі Superhumans Center команда проєкту збирає кошти на прицільну евакуацію – швидке транспортування військових із тяжкими пораненнями просто з передової до операційних.

"Танці з зірками" повертаються на екрани після чотирирічної паузи. Спецвипуск пройде під слоганом "Рух до життя", а суддями стали Дмитро Дікусар, Наталія Могилевська, Катерина Кухар та MONATIK.

Хто ще візьме участь у "Танцях з зірками"?