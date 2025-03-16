Блогерка Таня Пренткович розсекретила ім'я новонародженої доньки
- Блогерка Таня Пренткович назвала свою новонароджену доньку Ева.
- Другий варіант імені для доньки Пренткович не розсекретила, але зазначила, що він також інтернаціональний.
Блогерка Таня Пренткович розсекретила ім'я новонародженої доньки. Також вона поділилась новими фото дівчинки.
Пренткович обрала для доньки ім'я Ева, пише Show 24 з посилання на інстаграм блогерки. У коментарях вона зауважила, що починається воно саме на букву "Е", а не "Є".
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У своєму інстаграмі Таня Пренткович опублікувала допис з серією фото новонародженої доньки, де й розповіла, як вони з Андрієм Гонковським назвали дівчинку.
Ева,
– коротко підписала фото блогерка.
Реакція мережі
- "Дуже красиве ім'я! Зручно буде Еві, міжнародне ім'я. Вітаю!"
- "Як гарно! Іван, Адам і Ева. Крихітка на мільйон", – написала Наталі Литвин.
- "Я теж мріяла Ева, а не Єва. Таке миле ім'я. Вітаю і ростіть здоровими".
- "Ева – так гарно. Всі твої діти неймовірно гарні й світлі. І імена звучать: Іван, Адам, Ева".
Підписники поцікавилися у Тані, чому саме Ева, а не Єва. Блогерка відповіла, що це ім'я більш інтернаціональне.
Водночас Пренткович не розсекретила, який був другий варіант імені для донечки. Вона вирішила зберегти його в таємниці на випадок, якщо у майбутньому знову захоче стати мамою. Однак зазначила, що це ім'я – також інтернаціональне та поширене у світі.
Нагадаємо, що Таня Пренткович втретє стала мамою 12 березня. Батьком дитини є підприємець Андрій Гонковський, від якого у липні 2022 року вона народила сина Адама. Від колишнього чоловіка, Ореста Мурія, блогерка виховує сина Івана. Зараз жінка разом з обранцем та дітьми мешкає в Португалії.