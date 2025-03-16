Блогерка Таня Пренткович розсекретила ім'я новонародженої доньки. Також вона поділилась новими фото дівчинки.

Пренткович обрала для доньки ім'я Ева, пише Show 24 з посилання на інстаграм блогерки. У коментарях вона зауважила, що починається воно саме на букву "Е", а не "Є".

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У своєму інстаграмі Таня Пренткович опублікувала допис з серією фото новонародженої доньки, де й розповіла, як вони з Андрієм Гонковським назвали дівчинку.

Ева,

– коротко підписала фото блогерка.

Реакція мережі

"Дуже красиве ім'я! Зручно буде Еві, міжнародне ім'я. Вітаю!"

"Як гарно! Іван, Адам і Ева. Крихітка на мільйон", – написала Наталі Литвин.

"Я теж мріяла Ева, а не Єва. Таке миле ім'я. Вітаю і ростіть здоровими".

"Ева – так гарно. Всі твої діти неймовірно гарні й світлі. І імена звучать: Іван, Адам, Ева".

Підписники поцікавилися у Тані, чому саме Ева, а не Єва. Блогерка відповіла, що це ім'я більш інтернаціональне.

Таня Пренткович пояснила, чому назвала доньку Евою / Скриншот з інстаграму

Водночас Пренткович не розсекретила, який був другий варіант імені для донечки. Вона вирішила зберегти його в таємниці на випадок, якщо у майбутньому знову захоче стати мамою. Однак зазначила, що це ім'я – також інтернаціональне та поширене у світі.

Таня Пренткович про друге ім'я для доньки / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що Таня Пренткович втретє стала мамою 12 березня. Батьком дитини є підприємець Андрій Гонковський, від якого у липні 2022 року вона народила сина Адама. Від колишнього чоловіка, Ореста Мурія, блогерка виховує сина Івана. Зараз жінка разом з обранцем та дітьми мешкає в Португалії.