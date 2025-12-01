Були разом понад 12 років: історія кохання Тараса та Олени Тополі, які оголосили про розлучення

Тарас та Олена Тополі несподівано оголосили про розлучення. Вони опублікували спільну заяву, в якій подякували за роки життя разом та відмовилися від подальших коментарів. Зіркова пара пробула у шлюбі 12 років та для багатьох була прикладом міцного шлюбу.

Тарас та Олена Тополі зростали у парі не лише як партнери, але і як артисти, адже продовжували розвивати кар'єру. 24 Канал пропонує пригадати, якою була історія кохання знаменитостей та через які випробування вони пройшли.

Яким був початок стосунків?

Тарас Тополя та Олена Кучер (це її дівоче прізвище) познайомилися на одному з концертів у Славську, де разом виступали. Приїхавши до Києва, вони не припинили спілкування, а все частіше зустрічалися та обговорювали погляди на життя й різноманітні теми.

З часом Олена зізналась Тарасу про симпатію і те, що їй дуже цікаво проводити час разом.

Я простіше ставлюся до того, щоб зізнатися у почуттях, зробити перший крок. Я більш в цьому рішуча. Тому я першою сказала, що в мене є почуття. Якщо ти за – давай щось спробуємо,

– пригадувала співачка.

Тарас Тополя відповів взаємністю. Їхні стосунки розвивалися таємно від преси. Згодом пара почала жити разом та все більше пізнавати одне одного.



Тарас та Олена Тополі у юності / Фото з інстаграму Олени Тополі

Одруження та виховання дітей

Через півтора року Олена завагітніла, а навесні 2013 у них народився первісток Роман. Через три місяці пара вирішила оформити стосунки та розписатися. Вони влаштували невеличке святкування у Києві.

Весілля у нас було дуже просте. Швидко розписалися в РАЦСі, а потім відправилися в заклад на обід чи то вечерю. Для нас святкування закінчилося тим, що поїхали годувати маленького Романа, який чекав удома,

– розповідав Тарас.



Тарас та Олена Тополі / Фото Viva

У 2015 році у Тараса та Олени Тополі народився син Марк. Ще через 5 років вони стали багатодітною сім'єю - на світ з'явилась донька Марія. Як розповідала зіркова мама, Роман успадкував більше її рис, а Марк надзвичайно активний.

Тарас та Олена продовжували творчу діяльність після народження трьох дітей. З вихованням їм допомагали дідусі та бабусі.

Троє дітей – це ще той кураж. Але це велике щастя. Головне, аби сім'я трималася міцно, і діти зростали в любові та гармонії,

– ділився Тарас Тополя.



Тарас та Олена Тополі з дітьми / Фото з інстаграму Тараса Тополі

Розлука через війну та повернення Олени

Повномасштабне вторгнення розлучило пару. Тарас Тополя залишився в Києві та вступив до тероборони, а Олена разом з дітьми виїхала спершу на захід України, а потім у США, де живе родина Тараса.

Сім'я підтримувала зв'язок, спілкувалась; Тополі намагались за будь-яку ціну зберегти шлюб і пристрасть у стосунках. Та Олена Тополя не почувала себе комфортно у Штатах і щомісяця думала про повернення до України. Через 1 рік та 8 місяців співачка таки наважилась поїхати додому.

Мені все одно, де бути. Мені головне, щоб ми були разом. Це найголовніше. В іншому випадку у мене просто зриває дах. Я випалюю себе із середини. У мене починаються просто психоз, депресія й так далі,

– поділилася Олена.



Тарас та Олена Тополі / Фото з інстаграму Тараса Тополі

На думку Тараса Тополі, їхні стосунки не потребували "порятунку". Вони залишалися відвертими одне перед одним, продовжували ділитися почуттями й думками, підтримували одне одного. Також співак називає фундаментом їхньої сім'ї – дітей.

Натомість Олена вважає, що стосунки на відстані все-таки були ще тим випробуванням. Наприклад, вона відчувала ревнощі. Але чоловік постійно їй наголошував, що зради б не сталося.

Однак влітку цього року Олена Тополя раптово заговорила про проблеми у шлюбі й зізналась, що у них не все ідеально.

Я не знаю такої родини, щоб не було суперечок, різних поглядів на щось. Різні моменти бувають. Але ми проходимо. І ми проходимо досить складні моменти, я можу сказати, ніхто ніколи не готується до чогось, і все це відбувається раптово, спонтанно, але ми маємо почуття,

– зізнавалась артистка.



Тарас та Олена Тополі / Фото з інстаграму Тараса Тополі

1 грудня Тополі оголосили про розлучення. Вони вже розв'язали всі майнові питання та питання забезпечення дітей. Олена й Тарас оголосили, що тепер вони йтимуть різними дорогами. Також пара утримуватиметься від коментарів щодо розлучення.