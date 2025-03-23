"Аманда, Лінда і Роуз": зірки українського кіно підірвали тікток запальним танцем

Українські актори підкорили тікток своїм танцем під хіт Влада Дарвіна "Три сестри". Трендовий танець виконали Тарас Цимбалюк, Надія Хільська та Олена Лавренюк.

Їхній ролик зібрав вже майже двісті тисяч переглядів. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт Цимбалюка.

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Так, у відео Тарас з'явився у пишній коричневій сукні та довгій кучерявій перуці, Надія Хільська постала у темному фраку з декоративними елементами, доповнивши образ білою сорочкою з жабо та капелюхом-циліндром, а Олена Лавренюк – у вишуканій кремовій сукні з мереживними деталями. Разом вони станцювали трендовий танець з тіктоку під трек "Три сестри", де Олена – Аманда, Надія – Лінда, а Тарас – Роуз. Актори жартівливо підписали ролик: ""Кава з кардамоном" третій сезон".

Шанувальники залишились в захваті від цього відео. Вони написали понад сотню коментарів під роликом. Глядачі відзначили, що Тарасу Цимбалюку "пасує" його несподіваний образ, назвали його "шикарною Роуз" та визнали, що актори "виграли цей тренд".

"Цимбалюку пасує";

"Роуз шикарна";

"Ви виграли цей тренд";

"Цимбалюк ще та краля в цій сукні".

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