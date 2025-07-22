Ах*єваю від свого стану, – Тарас Цимбалюк показався під крапельницею і зізнався, що сталося
- Тарас Цимбалюк отруївся, через що його стан погіршився.
- Тепер він лікується вдома під крапельницею.
Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк показався під крапельницею, чим налякав своїх шанувальників. Актор зізнався, чому його стан погіршився.
Крім того, розсекретив, як лікується. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Тараса Цимбалюка.
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Так, актор поділився селфі в інстаграм сторіс і розсекретив, що саме з ним сталося.
Таке обличчя у людини, котра отруїлася і вже добу ах*єває від свого стану. Бережіть себе,
– написав Цимбалюк.
Він також показав фото, як лежить під крапельницею в себе вдома. Тарас додав, що придбав ліки і "чекає, поки його попустить".
Нагадаємо, нещодавно отруївся і відомий ресторатор Михайло Кацурін – чоловік співачки Наді Дорофєєвої. Інцидент стався у його ж ресторані "Китайський привіт" у Львові. Разом із ним постраждали й відвідувачі закладу. За останніми даними, кількість отруєних сягнула щонайменше 50 осіб.
Раніше редакція Show24 підготувала розгорнутий матеріал про масове отруєння у ресторані Кацуріна.