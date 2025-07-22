Крім того, розсекретив, як лікується. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Тараса Цимбалюка.

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Так, актор поділився селфі в інстаграм сторіс і розсекретив, що саме з ним сталося.

Таке обличчя у людини, котра отруїлася і вже добу ах*єває від свого стану. Бережіть себе,

– написав Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк отруївся / Скриншот з інстаграм-сторіс

Він також показав фото, як лежить під крапельницею в себе вдома. Тарас додав, що придбав ліки і "чекає, поки його попустить".

Тарас Цимбалюк під крапельницею / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, нещодавно отруївся і відомий ресторатор Михайло Кацурін – чоловік співачки Наді Дорофєєвої. Інцидент стався у його ж ресторані "Китайський привіт" у Львові. Разом із ним постраждали й відвідувачі закладу. За останніми даними, кількість отруєних сягнула щонайменше 50 осіб.

Раніше редакція Show24 підготувала розгорнутий матеріал про масове отруєння у ресторані Кацуріна.