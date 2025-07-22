Кроме того, рассекретил, как лечится. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Тараса Цимбалюка.

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Так, актер поделился селфи в инстаграм-сторис и рассекретил, что именно с ним произошло.

Такое лицо у человека, который отравился и уже сутки ах*евает от своего состояния. Берегите себя,

– написал Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк отравился / Скриншот из инстаграм-сторис

Он также показал фото, как лежит под капельницей у себя дома. Тарас добавил, что приобрел лекарства и "ждет, пока его попустит".

Тарас Цимбалюк под капельницей / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, недавно отравился и известный ресторатор Михаил Кацурин – муж певицы Нади Дорофеевой. Инцидент произошел в его же ресторане "Китайский привет" во Львове. Вместе с ним пострадали и посетители заведения. По последним данным, количество отравленных достигло по меньшей мере 50 человек.

Ранее редакция Show24 подготовила развернутый материал о массовом отравлении в ресторане Кацурина.