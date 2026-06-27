Живи довго, – Тарас Цимбалюк розчулив зверненням до 70-річної мами та показав її рідкісне фото

Відомий український актор Тарас Цимбалюк показав рідкісне фото своєї мами та зворушливо привітав її з ювілеєм.

27 червня Тетяна Василівна святкує 70-річчя. Ніжне звернення до матері Цимбалюк опублікував в інстаграм-сторіс.

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Актор поділився спогадами про Тетяну Василівну: вона викладала французьку мову, закохала цілий Корсунь у Францію та французьку культуру, а зараз має онлайн-студентів з усього світу, які продовжують навчатися у неї дистанційно.

Тарас окремо подякував мамі за підтримку його кар'єри в кіноіндустрії.

Матуся, низький уклін за зразковий статус "Берегині нашої сім'ї. Ваше покоління, і конкретно ви з татом, десь шляхом пожертви власних інтересів і своєї реалізації, робили все можливе і неможливе для нас з сестричкою. Я це запам'ятав на все життя і буду завжди опорою для вас,

– написав Цимбалюк.

Мама Тараса Цимбалюка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для довідки! Батько Тараса, Василь Васильович, є відомим істориком і літературознавцем. Старшу сестру актора звуть Ольга, вона старша за нього на вісім років.

Окремо Цимбалюк захопився тим, що мама і в 70 не зупиняється: навчається, подорожує і лишається "легкою на підйом".

Просто будь, Ма. Живи довго, більшого мені гріх хотіти,

– додав актор наприкінці.

Тарас Цимбалюк зворушливо звернувся до мами з нагоди її 70-річчя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук поділився рідкісними світлинами з мамою Світланою Олександрівною, зробленими під час їхньої поїздки до Мукачева та Ужгорода.