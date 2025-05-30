Укр Рус
Show24 Українські зірки Тарас Цимбалюк замилував фотографією з батьками: на кого схожий актор
30 травня, 12:31
2

Тарас Цимбалюк замилував фотографією з батьками: на кого схожий актор

Марія Примич
Основні тези
  • Тарас Цимбалюк поділився фотографією з батьками з рідного міста Корсунь-Шевченківський.
  • Прихильники в коментарях зазначили схожість актора з батьком та висловили теплі слова родині.

Тарас Цимбалюк показався з батьками. Актор поділився фотографією, зробленою в його рідному місті.

Світлину з батьками Цимбалюк опублікував в інстаграмі, передає Show 24. У коментарях прихильники відзначають, що актор схожий на батька. 

Не пропустіть Світлицька вперше відповіла на чутки про роман з Цимбалюком та участь в "Холостяку"

Тарас Цимбалюк поділився селфі з мамою Тетяною Василівною, татом Василем Васильовичем та псом. Вони сфотографувалися у рідному місті актора – Корсунь-Шевченківському Черкаської області. 

Мої найрідніші, 
– підписав фото актор. 

Однак, вочевидь, це архівна фотографія. Помітно, що дерева без листя, а зараз вони вже позеленіли. 

Тарас Цимбалюк з батьками / Фото з інстаграму актора

У коментарях під фото прихильники пишуть приємні слова Тарасу Цимбалюку та його сім'ї. Дехто зазначає, що актор дуже схожий на батька. 

  • "Чудова родина".
  • "Які гарні!"
  • "Неймовірні люди з великим українським серцем".
  • "Копія батько".
  • "Ви неймовірні люди! Миру та добра на многії та благії літа!"
  • "Тарас схожий на тата".

Тарас Цимбалюк став новим "Холостяком"