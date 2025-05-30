Тарас Цимбалюк замилував фотографією з батьками: на кого схожий актор
- Тарас Цимбалюк поділився фотографією з батьками з рідного міста Корсунь-Шевченківський.
- Прихильники в коментарях зазначили схожість актора з батьком та висловили теплі слова родині.
Тарас Цимбалюк показався з батьками. Актор поділився фотографією, зробленою в його рідному місті.
Світлину з батьками Цимбалюк опублікував в інстаграмі, передає Show 24. У коментарях прихильники відзначають, що актор схожий на батька.
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Тарас Цимбалюк поділився селфі з мамою Тетяною Василівною, татом Василем Васильовичем та псом. Вони сфотографувалися у рідному місті актора – Корсунь-Шевченківському Черкаської області.
Мої найрідніші,
– підписав фото актор.
Однак, вочевидь, це архівна фотографія. Помітно, що дерева без листя, а зараз вони вже позеленіли.
У коментарях під фото прихильники пишуть приємні слова Тарасу Цимбалюку та його сім'ї. Дехто зазначає, що актор дуже схожий на батька.
- "Чудова родина".
- "Які гарні!"
- "Неймовірні люди з великим українським серцем".
- "Копія батько".
- "Ви неймовірні люди! Миру та добра на многії та благії літа!"
- "Тарас схожий на тата".
Тарас Цимбалюк став новим "Холостяком"
Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк стане головним героєм "Холостяка-14", про що телеканал СТБ повідомив у квітні цього року. Прем'єра реаліті-шоу з актором запланована на осінь
Згодом Цимбалюк розповів, що проєкт "Холостяк" – новий телевізійний досвід для нього та новий виклик. Крім того, актор вірить, що зможе зустріти людину, яка "по-новому вплине на його особисте життя".