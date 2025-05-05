Тарас Цимбалюк пояснив, чому вирішив взяти участь у "Холостяку"
- Тарас Цимбалюк вирішив взяти участь у проєкті "Холостяк" через новий телевізійний досвід та виклик зокрема.
- Актор не перебуває у стосунках і вірить, що може зустріти на шоу людину, яка вплине на його особисте життя.
Актор Тарас Цимбалюк пояснив, чому вирішив взяти участь у проєкті "Холостяк". Він зізнався, що на таке рішення вплинуло кілька речей.
Цимбалюк вирішив поспілкуватися з підписниками в інстаграмі, інформує Show 24. Акторові поставили питання й про "Холостяка".
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Тарас Цимбалюк перерахував кілька причин, чому вирішив піти на романтичне реаліті-шоу "Холостяк". Актор зазначив, що проєкт – новий телевізійний досвід для нього та новий виклик.
У мене склались стосунки з СТБ: було зіграно багато яскравих ролей. Тому я довіряю, що і в цьому форматі народиться щось цікаве для глядачів,
– написав він.
Також Цимбалюк поділився, що вже кілька місяців не перебуває у стосунках, тож може органічно прийняти умови проєкту. Актор вірить, що може зустріти на "Холостяку" людину, яка "по-новому вплине на його особисте життя".
Також мені приємно ще і в такому амплуа поєднатись з глядачами, котрі давно слідкують за моєю творчістю. І ще знаю, що для багатьох людей реаліті-шоу "Холостяк" – улюблений проєкт на телебаченні, тож буду намагатись зробити все, щоб ви й надалі лишались фанатами цієї програми,
– додав Цимбалюк.
Тарас Цимбалюк – новий "Холостяк"
18 квітня телеканал СТБ оголосив, що головним героєм 14 сезону проєкту "Холостяк" стане Тарас Цимбалюк. Прем'єра відбудеться восени. Ті, хто бажає взяти участь у реаліті-шоу, вже можуть заповнити анкету на сайті.
Цимбалюк був двічі одружений. Перша дружина актора – однокурсниця Ангеліна, друга – візажистка та фотографиня Тіна Антоненко. Крім того, Тарас був у стосунках з рестораторкою Світланою Готочкіною. Чутки про їхнє розставання почали щиритися у мережі наприкінці 2024 року.