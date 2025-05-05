Тарас Цимбалюк пояснив, чому вирішив взяти участь у "Холостяку"

Актор Тарас Цимбалюк пояснив, чому вирішив взяти участь у проєкті "Холостяк". Він зізнався, що на таке рішення вплинуло кілька речей.

Цимбалюк вирішив поспілкуватися з підписниками в інстаграмі, інформує Show 24. Акторові поставили питання й про "Холостяка".

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Тарас Цимбалюк перерахував кілька причин, чому вирішив піти на романтичне реаліті-шоу "Холостяк". Актор зазначив, що проєкт – новий телевізійний досвід для нього та новий виклик.

У мене склались стосунки з СТБ: було зіграно багато яскравих ролей. Тому я довіряю, що і в цьому форматі народиться щось цікаве для глядачів,

– написав він.

Також Цимбалюк поділився, що вже кілька місяців не перебуває у стосунках, тож може органічно прийняти умови проєкту. Актор вірить, що може зустріти на "Холостяку" людину, яка "по-новому вплине на його особисте життя".

Також мені приємно ще і в такому амплуа поєднатись з глядачами, котрі давно слідкують за моєю творчістю. І ще знаю, що для багатьох людей реаліті-шоу "Холостяк" – улюблений проєкт на телебаченні, тож буду намагатись зробити все, щоб ви й надалі лишались фанатами цієї програми,

– додав Цимбалюк.

Чому Тарас Цимбалюк вирішив піти на проєкт "Холостяк" / Скриншот інстаграму актора

Тарас Цимбалюк – новий "Холостяк"