Зірка "Жіночого лікаря" зі сльозами на очах показала, як переживала розлучення: "Я розсипалася"

3 серпня акторка Таїсія Хвостова, відома за ролями в серіалах "Перші ластівки. Залежні", "Жіночий лікар", "Коли ми вдома" та "Виклик", повідомила про розлучення з чоловіком — актором Ярославом Шахторіним.

Пара була разом дев'ять років. Після цієї новини прихильники почали писати акторці, що вона гідно переживає непростий період і після розлучення ніби навіть розквітла. Втім, Таїсія зізналася, що за зовнішнім спокоєм ховалися зовсім інші емоції. На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала щемливе відео, у якому показала, як насправді переживала цей етап життя.

У ролику акторка зібрала кадри, зняті протягом останніх кількох місяців. На них вона не стримує сліз та відверто ділиться своїм станом.

Ви бачили, як я трималася. Але не бачили, скільки разів я розсипалася. Причому, в усіх сферах життя. Тому, 2026 мене випробовує,

– написала під публікацією Таїсія.

Таїсія Хвостова показала, як переживає розлучення. Дивіться відео:

Що відомо про стосунки Хвостової та Шахторіна?

Історія кохання акторів розпочалася ще під час навчання в університеті. Саме тоді вони познайомилися, а згодом почали стосунки. Разом пара була дев'ять років.

Офіційно Таїсія та Ярослав стали чоловіком і дружиною у жовтні 2022 року, а вже наступного року відсвяткували весілля.

Утім, після дев'яти років разом їхній шлюб завершився. За словами Таїсії, рішення про розлучення не було спонтанним – вони з Ярославом довго його обдумували. Акторка також наголосила, що розставання минуло без скандалів, а вони з Ярославом і надалі працюватимуть разом, якщо матимуть спільні творчі проєкти.

До слова, поки одні зіркові пари повідомляють про розставання, в особистому житті інших знаменитостей з'являються радісні новини. Так, західні ЗМІ припустили, що Джіджі Хадід і Бредлі Купер могли таємно заручитися після того, як пару помітили з однаковими каблучками на безіменних пальцях.