Про зміни в особистому житті Хвостова розповіла в інстаграмі, де також поділилася подробицями розриву. Крім того, розлучення вже прокоментував і Ярослав Шахторін.

У своєму дописі Хвостова дала зрозуміти, що рішення про розрив не було спонтанним. Таїсія з Ярославом довго зважувалися на цей крок.

Ми розійшлися без ніяких драм, інтриг і розслідувань. І далі працюватимемо разом у проєктах, які маємо, і готові зберігати професіоналізм у майбутніх,

– написала Таїсія.

Вона також подякувала колишньому чоловікові за роки, проведені разом, і назвала цей період важливою частиною свого життя. Акторка додала, що бере із собою лише добрі спогади та йде далі без образ.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Таїсія Хвостова показала архівні світлини з колишнім чоловіком. Для перегляду фото гортайте праворуч:

Реакція Ярослава Шахторіна, якого глядачі знають за серіалами "Жіночий лікар. Нове життя", "Люся інтерн", "Відморожений" та "Новенька", виявилася дещо стриманішою. Актор лише поширив допис колишньої дружини у своїх інстаграм-сторіс. До репосту він додав короткий коментар: "Бувай, подякував".

Ярослав Шахторін прокоментував розлучення з дружиною / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Хвостової та Шахторіна?

Актори познайомилися під час навчання в університеті. Вони були разом дев'ять років. Свій союз Таїсія і Ярослав зареєстрували у жовтні 2022 року, а вже у 2023-му влаштували весілля.

До слова, нещодавно про розрив після тривалих стосунків повідомила й донька Павла Зіброва. Вона розійшлася з нареченим, із яким була разом 10 років.