Об изменениях в личной жизни Хвостова рассказала в инстаграме, где также поделилась подробностями разрыва. Кроме того, развод уже прокомментировал и Ярослав Шахторин.

В своем посте Хвостова дала понять, что решение о разрыве не было спонтанным. Таисия с Ярославом долго решались на этот шаг.

Мы расстались без каких-либо драм, интриг и расследований. И будем продолжать работать вместе над текущими проектами, а также готовы сохранять профессионализм в будущих,

– написала Таисия.

Она также поблагодарила бывшего мужа за годы, проведенные вместе, и назвала этот период важной частью своей жизни. Актриса добавила, что уносит с собой только хорошие воспоминания и идет дальше без обид.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Таисия Хвостова показала архивные фотографии с бывшим мужем. Для просмотра фото листайте вправо:

Реакция Ярослава Шахторина, которого зрители знают по сериалам "Женский врач. Новая жизнь", "Люся-интерн", "Отмороженный" и "Новенькая", оказалась несколько сдержаннее. Актер лишь поделился постом бывшей жены в своих инстаграм-сторис. К репосту он добавил короткую запись: "Пока, спасибо".

Ярослав Шахторин прокомментировал развод с женой / Скриншот из Instagram-сторис

Что известно об отношениях Хвостовой и Шахторина?

Таисия и Ярослав были вместе девять лет. Свой союз они зарегистрировали в октябре 2022 года, а уже в 2023-м устроили свадьбу.

К слову, недавно о разрыве после длительных отношений сообщила и дочь Павла Зиброва. Она рассталась с женихом, с которым была вместе 10 лет.