Телеведучий Джеремі Кларксон повідомив, що у нього настала ремісія раку
Британський телеведучий Джеремі Кларксон розповів, що в нього діагностували рак простати в останньому епізоді серіалу "Ферма Кларксона". Тепер чоловік повідомив, що в нього настала ремісія.
Колишній ведучий ток-шоу Top Gear підтвердив газеті Sunday Times, що два місяці тому йому провели повторні обстеження й не виявили ознак раку, пише BBC. Кларксон перебуває в стані ремісії.
До слова У колишнього ведучого Top Gear Джеремі Кларксона діагностували рак простати
Я, без сумніву, офіційно найщасливіша людина у світі. Це був агресивний тип раку. Він міг поширитися, міг потрапити в підшлункову залозу, міг потрапити куди завгодно, і це було б проблемою,
– сказав телеведучий.
Джеремі Кларксон також опублікував відеозвернення до підписників в інстаграмі.
Ви, мабуть, помітили, що я живий. Причина, через яку зі мною все гаразд, полягає в тому, що лікарі виявили рак простати на ранній стадії й виявили його так рано, тому що я пройшов обстеження,
– розповів він.
Телеведучий закликав людей пройти обстеження, щоб не опинитися серед "12 000 чоловіків, які щороку помирають у Великій Британії від раку простати".
Кларксон розповів газеті Sunday Times, що тепер регулярно здає аналізи крові, щоб стежити за своїм здоров'ям, і знає, що існує 40-відсоткова ймовірність рецидиву раку простати.
Я намагаюся зберігати позитивний настрій. Я вирішив стати одним із тих 60%, хто не матиме рецидиву,
– зазначив Джеремі.
Чоловіку діагностували рак після планового медичного огляду в травні 2025 року. А у жовтні 2024-го телеведучий переніс операцію на серці, під час якої йому встановили два стенти, щоб запобігти потенційно смертельному серцевому нападу.
Що треба знати про Джеремі Кларксона?
- Джеремі Кларксон – один із найвідоміших телеведучих у Великій Британії, який прославився завдяки успішній роботі над автомобільною програмою BBC Top Gear з 2002 до 2015 років.
- Разом з Річардом Гаммондом і Джеймсом Мейєм він продовжив вести ще одне автомобільне шоу для Amazon під назвою The Grand Tour.
- У 2021 році Джеремі запустив серіал "Ферма Кларксона", який став шалено популярним. Також зараз він веде вікторину на каналі ITV "Хто хоче стати мільйонером?"