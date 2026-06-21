Бывший ведущий ток-шоу Top Gear подтвердил газете Sunday Times, что два месяца назад ему провели повторные обследования и не обнаружили признаков рака, пишет BBC. Кларксон находится в состоянии ремиссии.
К слову: у бывшего ведущего Top Gear Джереми Кларксона диагностировали рак простаты
Я, без сомнения, официально самый счастливый человек в мире. Это был агрессивный тип рака. Он мог распространиться, мог попасть в поджелудочную железу, мог попасть куда угодно, и это было бы проблемой,
– сказал телеведущий.
Джереми Кларксон также опубликовал видеообращение к подписчикам в инстаграме.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Вы, наверное, заметили, что я жив. Причина, по которой со мной всё в порядке, заключается в том, что врачи обнаружили рак простаты на ранней стадии и выявили его так рано, потому что я прошел обследование,
– рассказал он.
Телеведущий призвал людей пройти обследование, чтобы не оказаться среди "12 000 мужчин, которые ежегодно умирают в Великобритании от рака простаты".
Кларксон рассказал газете Sunday Times, что теперь регулярно сдает анализы крови, чтобы следить за своим здоровьем, и знает, что существует 40-процентная вероятность рецидива рака простаты.
Я стараюсь сохранять позитивный настрой. Я решил стать одним из тех 60%, у кого не будет рецидива,
– отметил Джереми.
Мужчине поставили диагноз рак после планового медицинского осмотра в мае 2025 года. А в октябре 2024 года телеведущий перенёс операцию на сердце, во время которой ему установили два стента, чтобы предотвратить потенциально смертельный сердечный приступ.
Что нужно знать о Джереми Кларксоне?
- Джереми Кларксон – один из самых известных телеведущих в Великобритании, прославившийся благодаря успешной работе над автомобильной программой BBC Top Gear с 2002 по 2015 год.
- Вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем он продолжил вести ещё одно автомобильное шоу для Amazon под названием The Grand Tour.
- В 2021 году Джереми запустил сериал "Ферма Кларксона", который стал безумно популярным. Также сейчас он ведёт викторину на канале ITV "Кто хочет стать миллионером?"