Колишній ведучий ток-шоу Top Gear підтвердив газеті Sunday Times, що два місяці тому йому провели повторні обстеження й не виявили ознак раку, пише BBC. Кларксон перебуває в стані ремісії.

До слова У колишнього ведучого Top Gear Джеремі Кларксона діагностували рак простати

Я, без сумніву, офіційно найщасливіша людина у світі. Це був агресивний тип раку. Він міг поширитися, міг потрапити в підшлункову залозу, міг потрапити куди завгодно, і це було б проблемою,

– сказав телеведучий.

Джеремі Кларксон також опублікував відеозвернення до підписників в інстаграмі.

Ви, мабуть, помітили, що я живий. Причина, через яку зі мною все гаразд, полягає в тому, що лікарі виявили рак простати на ранній стадії й виявили його так рано, тому що я пройшов обстеження,

– розповів він.

Телеведучий закликав людей пройти обстеження, щоб не опинитися серед "12 000 чоловіків, які щороку помирають у Великій Британії від раку простати".

Кларксон розповів газеті Sunday Times, що тепер регулярно здає аналізи крові, щоб стежити за своїм здоров'ям, і знає, що існує 40-відсоткова ймовірність рецидиву раку простати.

Я намагаюся зберігати позитивний настрій. Я вирішив стати одним із тих 60%, хто не матиме рецидиву,

– зазначив Джеремі.

Чоловіку діагностували рак після планового медичного огляду в травні 2025 року. А у жовтні 2024-го телеведучий переніс операцію на серці, під час якої йому встановили два стенти, щоб запобігти потенційно смертельному серцевому нападу.

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