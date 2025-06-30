Звинуватили у вбивстві: ведучий "Миколиної погоди" розповів, як потрапив до в'язниці

Відомий український телеведучий Микола Луценко поділився шокуючою історією зі студентських років. Він зізнався, що сидів у в'язниці.

Як виявилося, це трапилося ще за Радянського Союзу. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

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Як пригадав Луценко, коли він навчався на останньому курсі інституту, разом з однокурсником Віктором Андрієнком (нині відомим актором) вони вирушили на прогулянку Києвом, де випадково натрапили на румунів. Ті запропонували їм купити джинси, які на той час були великою розкішшю. Андрієнко придбав джинси, але щойно хлопці відійшли – до них підійшли співробітники КДБ. Почали розпитувати: хто ці люди, що вони хотіли й чи не пропонували антирадянську літературу. Хлопці пояснили, що просто купили джинси. Їх запросили до готелю для написання пояснень.

Ми думали, зараз нас відпустять. Ніфіга! Забирають нас і ведуть у відділок. Ми сидимо там ніч, а вже зранку нас везуть у Печерський суд. Звинуватили, що ми вбивали румунів,

– розповів Луценко.

Насправді ж звинувачення вигадали. Стверджували, начебто Микола та Віктор лаялися, чіплялися до румунів, кидалися, ображали, хоча жодних доказів не було і постраждала сторона жодного позову не подавала. Під тиском працівниці готелю підписала фальшиві свідчення. У підсумку Луценка та Андрієнка засудили до 15 діб арешту.

На цьому проблеми не закінчилися – після звільнення почався тиск уже в інституті. Їх мало не відрахували, а друзі, з якими раніше ділили останній хліб, почали від них відвертатися, щоб уникнути проблем.

Інтерв'ю з Миколою Луценком: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що з 9 червня на телеекрани повернулася програма "Миколина погода" з ведучим Миколою Луценком. Напередодні наша редакція писала детальний матеріал, де зібрала все про біографію телеведучого.