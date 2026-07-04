Мама допомогла їм познайомитися: історія кохання Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі

3 липня стало відомо, що одна з найвідоміших пар світу співачка Тейлор Свіфт і зірка американського футболу Тревіс Келсі офіційно одружилися. Їхній роман тривав майже три роки, а тепер закохані стали чоловіком і дружиною.

Як зародилися стосунки Тейлор і Тревіса, чому їхнє знайомство не обійшлося без мами співачки та що відомо про розкішне весілля пари – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Наталка Денисенко почала підготовку до весілля з Юрієм Савранським: "Не варто нічого відкладати"

Як почалася історія кохання Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі?

Тревіс Келсі відомий не лише як один із найкращих гравців NFL у складі клубу "Канзас-Сіті Чіфс". Разом із братом Джейсоном він веде популярний подкаст New Heights, у якому брати обговорюють спортивні новини, особисте життя та запрошують відомих гостей. Саме в одному з випусків подкасту влітку 2023 року Келсі зізнався, що побував на концерті Тейлор Свіфт і хотів передати їй браслет дружби зі своїм номером телефону. Зробити це йому не вдалося, однак про цю історію дізналася мама співачки Андреа Свіфт. Вона зацікавилася футболістом, розпитала про нього знайомих і першою звернула увагу доньки на Тревіса.

Уже у вересні 2023 року Тейлор помітили на матчі "Канзас-Сіті Чіфс", а невдовзі – на вечері з Тревісом Келсі в одному з ресторанів Нью-Йорка. Після цього чутки про роман співачки та спортсмена почали стрімко ширитися мережею, а згодом пара перестала приховувати свої стосунки.

Відтоді співачка регулярно підтримувала коханого на футбольних матчах, а Тревіс відвідував її концерти. Закохані часто з'являлися разом на публіці, подорожували та підтримували одне одного в найважливіші моменти кар'єри.

Заручини та весілля

Наприкінці серпня 2025 року Тревіс Келсі освідчився Тейлор Свіфт. Для заручин він обрав каблучку, створену ювеліркою Kindred Lubeck. Її прикрашає діамант вагою близько 10 каратів, а вартість прикраси оцінюють приблизно в один мільйон доларів.

Заручальне кільце Тейлор Свіфт / Фото з інстаграму співачки

Менш ніж за рік пара офіційно одружилася. Весільна церемонія відбулася на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Її ведучим був давній друг пари – голлівудський актор Адам Сендлер. Відомо, що для проведення урочистостей міська влада навіть погодила тимчасове перекриття вулиці біля спортивного комплексу з 2 до 4 липня.

Молодята відмовилися від традиційних подружок нареченої та друзів нареченого. Почесним свідком Тейлор став її брат Остін Свіфт, а Тревіса – його брат Джейсон Келсі. Весільні образи для зірок створив модний дім Christian Dior Haute Couture. Взуття для наречених виготовив Christian Louboutin, а образ Тейлор доповнили ювелірні прикраси Cartier.

Серед гостей на весіллі бачили багато зірок, зокрема Селену Гомес, Джіджі Хадід, Бредлі Купера, Дакоту Джонсон, Еда Ширана, Зої Кравіц і багатьох інших.

Зірки, яких бачили на весіллі Тейлор Свіфт / Для перегляду фото гортайте праворуч