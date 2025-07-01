Після тривожної ночі в Києві: The Rasmus відвідав пресконференцію перед Atlas Festival

Попри обстріли української столиці, 19 липня у Києві відбулася пресконференція фінського рок-гурту The Rasmus перед їхнім виступом на Atlas Festival. Напередодні, ввечері 18 липня, російські війська атакували Київ кількома БпЛА.

Уламки одного з дронів впали на дах житлового будинку. Музиканти провели ту ніч в укритті, почувши сигнал повітряної тривоги. Про це повідомляє Show24.

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Дуже змішані почуття. Ми щасливі, що тут світить сонце. Але вночі було 300 дронів, і ми спали в укритті, отримали сигнал тривоги. Божевілля. І я думав: "Вау, я втомлений зараз – після двох днів тут". Але це ваше щоденне життя,

– сказав соліст гурту Лаурі Юльонен.

Попри небезпеку, The Rasmus не мав жодних сумнівів щодо поїздки до України. За словами басиста Ееро Гейнонена, як тільки гурт отримав запрошення стати хедлайнерами фестивалю, вони одразу вирішили, що "мають зробити це". Лаурі Юльонен також додав, що його батьки були у захваті, коли дізналися, що The Rasmus виступить в Україні.

Ми дійсно хочемо показати українцям, що турбуємося про вас, і ви важливі. Ми хочемо грати свою музику разом із вами та насолоджуватися цим,

– висловився басист гурту Ееро Гейнонен.

Гурт The Rasmus на пресконференції в Києві: дивіться відео онлайн

The Rasmus особливо підкреслив, що для них честь бути єдиним міжнародним колективом на Atlas Festival цього року. Вони зізналися, що щасливі нарешті зустріти своїх українських фанатів і підтримати країну у важкі часи.

Нагадаємо, у 2022 році The Rasmus планував зіграти щонайменше п'ять концертів в Україні в межах свого туру, однак через повномасштабне вторгнення їх довелося скасувати. Тоді гурт пообіцяв повернутися після завершення війни.

Та, як зазначив Лаурі, хоч війна ще триває, The Rasmus вирішив не чекати – і приїхав вже зараз, попри змішані емоції.

Музиканти також поділилися, що з усіх українських виконавців найбільше чекають виступу "Океану Ельзи". Колись вони отримали диск із добіркою українських пісень, і найбільше їм сподобалася композиція Susy.

Я спілкувався з українцями, вони кажуть, що добре, коли приїжджають іноземці. Це показує, що ми вас не забули. І знаєте, це дуже емоційно,

– поділився соліст The Rasmus.

На завершення пресконференції гурт сказав гучне: "Слава Україні!" – і отримав бурхливі оплески.

Зауважимо, напередодні свого виступу на Atlas Festival The Rasmus відвідав лікарню “Охматдит”.