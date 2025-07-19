Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Atlas Festival. Команда фестивалю опублікувала фотографії, як учасники гурту The Rasmus побували в Охматдиті.
До речі Раді бути тут, – культовий гурт The Rasmus прибув до Києва
18 липня фінський рок-гурт The Rasmus приїхав до Києва та відвідав лікарню Охматдит. Музиканти завітали в гості до дітей, "щоб підтримати їх і подарувати трохи тепла та віри", як зазначається на сторінці Atlas Festival.
Учасники колективу приєдналися до ініціативи дитячого благодійного фонду "Добрі донати", який разом з Atlas Festival збирає гроші для українських дитячих лікарень уже другий рік поспіль.
Цьогоріч мета збору – закупити критично важливе обладнання для Охматдиту, щоб врятувати життя дітей. Команда Atlas Festival подякувала голові фонду Тані Сохар "за натхнення, турботу і щоденну працю".
The Rasmus відвідали Охматдит / Фото з інстаграму Atlas Festival
Що відомо про Atlas Festival 2025?
Atlas Festival 2025 проходить у Києві на території ТРЦ Blockbuster Mall з 18 по 20 липня.
Цьогоріч, окрім українських артистів, виступить фінський гурт The Rasmus. Лідер Лаурі Юльонен сказав на Євробаченні-2022: "Ми дуже хочемо повернутися в Україну і знову пережити ці моменти разом із вами". Тож вже за кілька годин на сцені фестивалю прозвучать улюблені пісні колективу.
Зауважимо, що у перший день Atlas Festival у Києві двічі лунала повітряна тривога. Перший раз вона перервала виступ гурту Бумбокс, однак музиканти повернулися на сцену після відбою.