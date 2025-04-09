Молодша донька Дональда Трампа розсекретила стать майбутнього малюка

Молодша донька президента США Дональда Трампа, Тіффані, скоро стане мамою. Вона влаштувала baby shower та розсекретила стать дитини.

В інстаграмі Тіффані Трамп опублікувала фотографії зі святкування, передає Show 24. Молодша донька президента США показала чималий животик.

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Тіффані Трамп з'явилася на святі у довгій сукні блакитного кольору. Доповнила свій образ прикрасами та сумочкою. Дівчина зробила легкий макіяж та накрутила волосся. На світлинах також можна побачити її старшу сестру Іванку Трамп та чоловіка Майкла Булоса. Подружжя чекає на сина.

Залишився 1 місяць! Дякую моїй старшій сестрі, Іванці Трамп, за планування найкрасивішого дитячого свята, ми любимо тебе!,

– підписала фото Тіффані.

Тіффані Трамп на святі baby shower / Фото з її інстаграму

Що відомо про Тіффані Трамп

Тіффані Трамп народилася у шлюбі Дональда Трампа з акторкою Марлою Мейплз. Вони були одружені з 1993 до 1999 рік.

У 2022 році Тіффані вийшла заміж за американського бізнесмена Майкла Булоса. Весілля зіграли в Палм-Біч (штат Флорида). Дональд Трамп вів доньку до вівтаря.

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