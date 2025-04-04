Про це повідомляє Show 24 з посиланням на People. Це третя спільна дитина для Мішель Вільямс та її чоловіка, режисера Томаса Каїла.

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Сім'ю з шести людей помітили у Нью-Йорку. Інсайдер розповів виданню, що вони "не могли приховати свого щастя від поповнення в сім'ї". Він додав, що Матильда, старша донька Мішель Вільямс, "піклувалася про своїх молодших братів і сестер". Коментар від представників акторки не вдалося отримати.

Що відомо про особисте життя Мішель Вільямс

Мішель Вільямс – мама 19-річної доньки Матильди, яку народила від австралійського актора Гіта Ладжера. Вона та Томас Каїл є батьками 4-річного сина Гарта та 2-річної дитини, ім'я та стать якої не розголошують.

Вони познайомилися, коли Каїл став режисером мінісеріалу Fosse/Verdon. За роль у ньому Вільямс виграла премію "Еммі" за найкращу жіночу роль у мінісеріалі, серіалі-антології або телефільмі.

Раніше Мішель Вільям була одружена з американським музикантом Філом Елверумом, а першою дружиною Томаса Каїла була американська акторка Анджела Крістіан.

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