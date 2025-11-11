Тімоті Шаламе розійшовся з Кайлі Дженнер, – ЗМІ

В іноземних ЗМІ з'явилась інформація, що Тімоті Шаламе розійшовся з Кайлі Дженнер. До того ж актора не помітили на гучному святкуванні дня народження Кріс Дженнер, матері його обраниця, яке відбулось днями.

Про те, що Тімоті "кинув" Кайлі, повідомило видання Daily Mail з посиланням на інсайдера, передає 24 Канал.

Таке вже траплялось раніше, але вона вмовила його знову бути разом. Вона від нього шаленіє, тож це цілком може статися знову,

– додав інсайдер.

В інтерв'ю Vogue, яке вийшло минулого тижня, Тімоті Шаламе не захотів розповідати про свої стосунки з Кайлі Дженнер. Журнал процитував актора: "І я кажу це не зі страхом, мені просто нема чого сказати".

Що відомо про стосунки Шаламе та Дженнер?