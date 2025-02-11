Тіна Кароль чесно відповіла, чи готова вдруге представити Україну на Євробаченні

Співачка Тіна Кароль виступала від України на пісенному конкурсі Євробачення у 2006 році. Артистка зізналась, чи хотіла б зробити це вдруге.

Тіна Кароль на цьогорічному Національному відборі була музичною продюсеркою. Та співачка зізналась, що й сама не проти поїхати на Євробачення. Вона назвала обставини, за яких могла б це зробити. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Сніданок з 1+1".

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Скажуть: "Треба", то буду. Я готова. Я собі поки таке не кажу. Я щаслива передати досвід, щаслива бути корисною, що дали таку честь – доторкнутися до талантів. І я щаслива, що в якійсь такій мірі повернулася до тренерства. Дуже за цим скучила,

– поділилась Тіна Кароль.

Тіна Кароль зізналась, що не мала фаворита серед фіналістів Нацвідбору.

"Коли ти занурюєшся в підготовку, то закохуєшся в них, не скажу, як у дітей, але як у братів та сестер. Вони всі рідні моїй душі і я нікого не буду виділяти. Але, якщо говорити про переможців, то я ними пишаюся", – зауважила співачка.

Як виступила Тіна у 2006 році

Навесні 2006 року Тіна Кароль презентувала альбом Show me your love, що став популярним в Україні. Вже у березні того самого року співачка з однойменною піснею здобула перемогу у національному відбірковому конкурсі "Ти – зірка". У травні 2006 року Тіна Кароль представила Україну на Євробаченні в Греції та посіла 7 місце.

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Артистка зізнавалась, що насправді ідея поїхати на Євробачення була не її, а продюсерів. Співачці довелося взяти великий кредит, який потім вона сплачувала тривалий час.