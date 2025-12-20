Не жест "нарешті", – Тіна Кароль чітко пояснила, чому переписала свої російськомовні хіти

Днями співачка Тіна Кароль анонсувала новий альбом, до якого увійдуть україномовні версії понад 10 її пісень, які раніше звучали російською.

Блогерка NATELLA KIRS прокоментувала це рішення у своєму Threads, назвавши переклад "сміливим кроком" і зазначивши, що це стратегічне рішення артистки перед концертом у Палаці спорту. Тіна Кароль не залишила коментар без відповіді, пише 24 Канал.

Дякую артистам, які наважилися на переклад, попри попередні заяви. Це не лише сміливий крок переглянути власну позицію, а й демонстративний ляпас тим, хто досі живе російськими крихтами. Ну і перед заявою Палацу спорту, це також стратегічне рішення, аби підсилити попит минулими хітами,

– написала NATELLA KIRS.

NATELLA KIRS прокоментувала анонс нового альбому Тіни Кароль / Скриншот з Threads

Нагадаємо, що в інтерв'ю, яке у квітні 2023 року вийшло на ютуб-каналі NewsMaker Moldova, Тіна Кароль заявляла, що поки не планує перекладати свої російськомовні хіти.

Що тепер сказала Тіна Кароль?

У своєму телеграм-каналі співачка пояснила, що зробила не просто переклад старих пісень. За словами Тіни Кароль, вона повністю переписала тексти разом зі співавторами, створивши фактично нові версії відомих композицій.

Це не акт перекладу і не жест "нарешті". Це рішення написати заново те, що вже мало форму, але потребувало нового сенсу. Співавтори, з якими я працювала над текстами, прийшли до мене, не як виконавці завдання, а як носії іскри. Ці тексти є новою версією творів. І вони подобаються мені зараз, чесно, навіть більше оригінальних,

– зазначила виконавиця.

Що відомо про новий альбом Тіни Кароль?