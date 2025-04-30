40-річна Тіна Кароль вперше висловилась про ін'єкції краси й зізналася, чи колола собі ботокс
- Тіна Кароль зізналася, що використовує ботокс частково та обережно через активну міміку під час виступів.
- Кароль вважає, що використання подібних процедур є нормальним явищем, але підходити до них потрібно з ясним розумом.
Тіна Кароль відверто розповіла про свій досвід із косметологічними процедурами. Зокрема, 40-річна артистка вперше розсекретила, чи користується ін'єкціями ботоксу.
Вона до того ж пояснила своє рішення. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Анни Хаустової.
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У мене є частковий ботокс. Я використовую це безумовно. Кажу про це вперше, але користуюся процедурами дуже обережно,
– зізналася співачка під час інтерв'ю.
Тіна пояснила, що через активну міміку під час виступів ботокс на її обличчі діє швидше, ніж у більшості людей.
Коли я співаю, то роблю це дуже напружено. Відбувається вібрація всіх м'язів обличчя. І це все розтає просто на мені. Нічого не тримається. Тому ми постійно ще трошки додаємо,
– розповіла артистка.
Вона вважає, що використання подібних процедур є цілком нормальним явищем у сучасному світі, але потрібно підходити до цього з ясним розумом.
Інтерв'ю з Тіною Кароль: дивіться відео онлайн
Що інші українські зірки говорили про ін'єкції краси
- Оля Полякова раніше зізнавалася, що використовує ботокс з 23 років.
- Співачка Jerry Heil має інший погляд – вона спочатку негативно ставилася до штучного омолодження, але визнає, що з віком її думка може змінитися.
- Даша Астаф'єв розповідала, що надає перевагу якісному домашньому та апаратному догляду, але також розуміє необхідність певних "уколів краси" із віком: "Зараз я роблю ін'єкції, яких потребую... Підколюю лоб, колю вітаміни, амінокислоти".
Зауважимо, нещодавно дружина Віктора Павліка зробила ще одну пластичну операцію.