Вперше за 20 років кар'єри: Тіна Кароль випустила альбом на вінілі

Відбулась прем'єра в дискографії Тіни Кароль – співачка вперше презентувала альбом на вінілі. Це платівка "Троянди", друга україномовна в кар'єрі артистки.

Випуск колекційної платівки Тіни Кароль відбувся 8 березня, пише 24 Канал з посиланням на сторінку "ТІЛЬКИТАК Records".

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Платівку вперше представили на концерті Тіни Кароль у Вінниці. Згодом відбулась офіційна прем'єра альбому "Троянди" на вінілі. Туди увійшло 11 пісень – композиції, над якими співачка працювала під час повномасштабного вторгнення.

Зокрема, до треклиста увійшла пісня "Одне серцебиття", що була написана легендарною Diane Warren.

Для Тіни Кароль цей альбом є мотиваційним та душевним, адже хотілось заспокоїти серця в такий важкий час. Над піснями альбому працював великий творчий колектив як у США, так і в Україні,

– додають представники лейблу.

Наразі вийшло 1000 примірників. Ціна – 2295 гривень.

Зауважимо, "Троянди" – десятий студійний альбом Тіни Кароль. Співачка презентувала його у квітні 2024 року. В її кар'єрі це другий повністю україномовний альбом. Тут зібрано і патріотичні, і мотиваційні, і романтичні пісні. До платівки також увійшов хіт "Стерва", створений з SHUMEI.

Співачка не припиняє дивувати дуетами з молодими українськими виконавцями. Адже 14 лютого Тіна Кароль і SadSvit випустили спільну пісню "Ми". Артистка назвала SadSvit – відкриттям і "натхненням української музики".