SadSvit – інді-поп і постпанк виконавець, композитор та автор пісень. Його альбоми Cassette, "Неонова мрія" і "Цвіт магнолії" зібрали мільйони прослуховувань на Spotify, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Кароль.
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SadSvit – дійсно нове відкриття та натхнення української музики. Хочу, щоб його творчість закарбувалася в пісенності України, як особливе явище. Наш дует – як антиутопія: поки жива любов, жива планета,
– зазначила Тіна Кароль.
Найбільш популярні треки SadSvit, які вірусилися у мережі, – це "Касета", "Силуети" (фіт з "Структурою щастя"), "Персонажі" та "Молодість". До слова, пісні виконавця звучать і в грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.
Пісня "Ми" – не просто музична композиція, а ціла симфонія, що нагадує: навіть якщо весь світ зникне, залишається "ми". І кожен слухач знаходить у цьому "ми" щось своє – щось, що резонує з його душею,
– поділився SadSvit.
Тіна Кароль і SadSvit – "Ми": дивіться відео онлайн
Режисеркою кліпу на пісню "Ми" стала Ната Курган. В описі зазначається, що у відеороботі було використано техніку ціанотипії – "складний аналоговий процес, що дозволяє буквально відчути кожен кадр".
Реакція слухачів на пісню "Ми"
Цікаво, що деяким слухачам ця композиція нагадала творчість покійного Кузьми Скрябіна.
- "Стиль Скрябіна. Він точно радіє з небес".
- "Цей дует має неймовірну енергетику".
- "Атмосфера музики 90-х. Кузьма. Люблю, коли Тіна так співає".
- "Ідеальна пісня для тих, хто вміє відчувати".
- "Нагадує вайб Скрябіна, дякую".
- "Ще один доказ, що українська музика – на висоті!"
- "Обожнюю стиль SadSvit, ностальгія 90-х і світлі спогади. Тіна – супер, як завжди".
- "Немає слів, щоб описати, наскільки це неймовірно! Це був занадто вдалий дует. Просто вау!"
- "Тіна і SadSvit – ідеальне поєднання голосів! Це точно хіт цієї весни, розриває".