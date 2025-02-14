SadSvit – інді-поп і постпанк виконавець, композитор та автор пісень. Його альбоми Cassette, "Неонова мрія" і "Цвіт магнолії" зібрали мільйони прослуховувань на Spotify, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Кароль.

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SadSvit – дійсно нове відкриття та натхнення української музики. Хочу, щоб його творчість закарбувалася в пісенності України, як особливе явище. Наш дует – як антиутопія: поки жива любов, жива планета,

– зазначила Тіна Кароль.

Найбільш популярні треки SadSvit, які вірусилися у мережі, – це "Касета", "Силуети" (фіт з "Структурою щастя"), "Персонажі" та "Молодість". До слова, пісні виконавця звучать і в грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.

Пісня "Ми" – не просто музична композиція, а ціла симфонія, що нагадує: навіть якщо весь світ зникне, залишається "ми". І кожен слухач знаходить у цьому "ми" щось своє – щось, що резонує з його душею,

– поділився SadSvit.

Тіна Кароль і SadSvit – "Ми": дивіться відео онлайн

Режисеркою кліпу на пісню "Ми" стала Ната Курган. В описі зазначається, що у відеороботі було використано техніку ціанотипії – "складний аналоговий процес, що дозволяє буквально відчути кожен кадр".

Реакція слухачів на пісню "Ми"

Цікаво, що деяким слухачам ця композиція нагадала творчість покійного Кузьми Скрябіна.