Представила нове шоу та вперше виконала наживо "Балкони": у Києві відгримів концерт Тіни Кароль

25 травня, у День Києва, Тіна Кароль дала концерт у просторі "В'ЯВА". Артистка представила нове шоу, вразила неймовірним образом та вперше наживо виконала свій хіт "Балкони", який вийшов днями.

Співачка вже поділилась своїми емоціями після виступу в інстаграмі, інформує Show 24. Більше про концерт Тіни Кароль у Києві читайте у матеріалі.

До речі Тіна Кароль презентувала нову іронічну пісню, яка ще до релізу завірусилася у тіктоці

На сцені простору "В'ЯВА" Тіна Кароль вперше виконала наживо свою нову пісню "Балкони". Вона випустила її всього кілька днів тому – 23 травня, а також презентувала кліп, який зняли на території тепличного комплексу Ascania-Flora. Цікаво, що трек встиг завіруситися у тіктоці ще до релізу.

Співачка також заспівала свої інші популярні пісні: "Що ти наробила", "Закрили твої очі", "Скандал", "Стерва". Виступ артистки вдало доповнював балет. Як пише музичний оглядач Роман Бутурлакін, Кароль здивувала новим шоу в Києві. Співачка також з'явилася у неймовірному образі. Вона одягнула сукню від Dolce & Gabbana.

Київ, дякую вам! Пам'ятаю кожен погляд і всі ваші овації. Музика має магічну силу натхнення та єднання. Люблю,

– написала Тіна Кароль.

Враження шанувальників від концерту Тіни Кароль

"Цей концерт запам'ятається надовго! Настільки все було продумано, візуальна картинка була нереально крута! Знаходячись там, одразу як тільки ви вийшли, перехопило подих!"

"Вдячні за цей неймовірний концерт! Попри дощ і тривогу, цей виступ стався і він був феноменальним! Браво Тіні та її команді!"

"Дуже влучний образ був для цього виступу! Така пристрасна кішка на сцені. Шалена енергетика надходила від вас!"

"Це було не просто шоу – це було життя на сцені! Тіно, ви підкорили усіх своєю щирістю та красою!"

"Це був маніфест! Це був перформанс! Це було потужно! Дякую".

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