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Show24 Музика Представила нове шоу та вперше виконала наживо "Балкони": у Києві відгримів концерт Тіни Кароль
27 травня, 12:35
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Представила нове шоу та вперше виконала наживо "Балкони": у Києві відгримів концерт Тіни Кароль

Марія Примич
Основні тези
  • Тіна Кароль виступила у Києві 25 травня, вперше наживо виконавши нову пісню "Балкони".
  • Виступ Кароль супроводжував балет, і артистка з'явилася у сукні від Dolce & Gabbana.

25 травня, у День Києва, Тіна Кароль дала концерт у просторі "В'ЯВА". Артистка представила нове шоу, вразила неймовірним образом та вперше наживо виконала свій хіт "Балкони", який вийшов днями.

Співачка вже поділилась своїми емоціями після виступу в інстаграмі, інформує Show 24. Більше про концерт Тіни Кароль у Києві читайте у матеріалі. 

До речі Тіна Кароль презентувала нову іронічну пісню, яка ще до релізу завірусилася у тіктоці

На сцені простору "В'ЯВА" Тіна Кароль вперше виконала наживо свою нову пісню "Балкони". Вона випустила її всього кілька днів тому – 23 травня, а також презентувала кліп, який зняли на території тепличного комплексу Ascania-Flora. Цікаво, що трек встиг завіруситися у тіктоці ще до релізу. 

Співачка також заспівала свої інші популярні пісні: "Що ти наробила", "Закрили твої очі", "Скандал", "Стерва". Виступ артистки вдало доповнював балет. Як пише музичний оглядач Роман Бутурлакін, Кароль здивувала новим шоу в Києві. Співачка також з'явилася у неймовірному образі. Вона одягнула сукню від Dolce & Gabbana. 

@roman_buturlakin Заявка на світовий рівень? Тіна Кароль здивувала новим шоу у Києві ️ @Tina Karol #тінакароль #tinakarol #хітиукраїни #music #Україна #ukraine #Kyiv #Київ #ukrainianmusic #українськамузика #live #concerts #концерт #музика #newmusic ♬ оригінальний звук - Роман Бутурлакін ️

Київ, дякую вам! Пам'ятаю кожен погляд і всі ваші овації. Музика має магічну силу натхнення та єднання. Люблю, 
– написала Тіна Кароль. 

Враження шанувальників від концерту Тіни Кароль

  • "Цей концерт запам'ятається надовго! Настільки все було продумано, візуальна картинка була нереально крута! Знаходячись там, одразу як тільки ви вийшли, перехопило подих!"
  • "Вдячні за цей неймовірний концерт! Попри дощ і тривогу, цей виступ стався і він був феноменальним! Браво Тіні та її команді!"
  • "Дуже влучний образ був для цього виступу! Така пристрасна кішка на сцені. Шалена енергетика надходила від вас!"
  • "Це було не просто шоу – це було життя на сцені! Тіно, ви підкорили усіх своєю щирістю та красою!"
  • "Це був маніфест! Це був перформанс! Це було потужно! Дякую".

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