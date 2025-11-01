Виступ "розриває" тікток: італійка заспівала українською на концерті Тіни Кароль

Тіна Кароль відправилась за кордон з нагоди свого міжнародного турне. Вона, зокрема, виступила в Італії.

На концерті в Мілані на сцену до артистки вийшла італійська співачка. Вона разом з Тіною виконала українську пісню. Цей зворушливий момент записала одна з відвідувачок й опублікувала на своїй сторінці в тік-ток ladydoll7. Ролик за два дні зібрав понад 370 тисяч переглядів та 37 тисяч лайків, передає 24 Канал.

Італійка заспівала хіт "Вільна", а в цей момент Тіна Кароль підтримувала її. Наприкінці співачка подякувала всім, а в концертній залі здійнялися гучні оплески.

Жінка зізналася, що почала вивчати українську мову, бо захоплюється Тіною Кароль.

Зауважимо, що це не перший випадок, коли Тіна виконує з кимось з шанувальників пісні під час концерту. Про це вона, зокрема, розповідала на власній сторінці в інстаграмі.

З ким ще нещодавно виступала Кароль?

Під час концерту в Німеччині Джейкоб Рентерія, який родом з Венесуели, заспівав з артисткою трек "Україна – це ти". Чоловік не зміг стримати сльози на сцені, а інші відвідувачі концерту підтримали його оваціями.