Том Голланд серйозно травмувався на зйомках нової "Людини-павука": знімання фільму зупинені
- Том Голланд отримав струс мозку після невдалого трюку на зйомках "Людини-павука".
- Це призвело до зупинки зйомок фільму на кілька тижнів.
29-річний британський актор Том Голланд травмувався під час знімань фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день". Це сталося через невдало виконаний трюк.
Голланд розбив голову після падіння на знімальному майданчику. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання The Daily Mail.
З'ясувалося, що нещасний інцидент стався ще 19 травня.
Нас викликали о 10:30 ранку в п'ятницю, щоб надати допомогу пацієнту, який отримав травму в Leavesden Studios у Вотфорді, На місце події було направлено карету швидкої допомоги, і пацієнта доставили до лікарні для подальшого лікування,
– розповів речник служби швидкої допомоги Східної Англії виданню The Sun.
У актора виявили струс мозку. Як наслідок, зйомки фільму Marvel призупинені на кілька тижнів, доки Том не одужає.
Зауважимо, наразі відомо, що фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день" покажуть в кінотеатрах у США в липні 2026 року. Проте ЗМІ пишуть, що через травму Голланда дату прем'єри можуть перенести.
Хто ще з акторів травмувався під час зйомок?
- На зніманнях фільму "Розгромна машина" Двейн Джонсон травмував лікоть.
- Раніше актриса Кейт Вінслет на знімальному майданчику історичної драми "Лі" втратила рівновагу та впала, отримавши травму ноги.