22 вересня, 13:06
Том Голланд серйозно травмувався на зйомках нової "Людини-павука": знімання фільму зупинені

Софія Хомишин
Основні тези
  • Том Голланд отримав струс мозку після невдалого трюку на зйомках "Людини-павука".
  • Це призвело до зупинки зйомок фільму на кілька тижнів.

29-річний британський актор Том Голланд травмувався під час знімань фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день". Це сталося через невдало виконаний трюк.

Голланд розбив голову після падіння на знімальному майданчику. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання The Daily Mail.

З'ясувалося, що нещасний інцидент стався ще 19 травня.  

Нас викликали о 10:30 ранку в п'ятницю, щоб надати допомогу пацієнту, який отримав травму в Leavesden Studios у Вотфорді, На місце події було направлено карету швидкої допомоги, і пацієнта доставили до лікарні для подальшого лікування,
– розповів речник служби швидкої допомоги Східної Англії виданню The Sun.

У актора виявили струс мозку. Як наслідок, зйомки фільму Marvel призупинені на кілька тижнів, доки Том не одужає. 

Зауважимо, наразі відомо, що фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день" покажуть в кінотеатрах у США в липні 2026 року. Проте ЗМІ пишуть, що через травму Голланда дату прем'єри можуть перенести. 

