Українська співачка Тоня Матвієнко разом із молодшою донькою Ніною вирушила на довгоочікуваний відпочинок до мальовничого Закарпаття.

Зіркова мама з дівчинкою зупинилися в сучасному спа-готелі у курортному селищі Поляна, аби сповільнитися, змінити обстановку та повноцінно перезавантажитися після столичного життя. У своєму інстаграмі артистка опублікувала кадри з відпустки.

На оприлюдненому відео щасливі Тоня та Ніна позують перед дзеркалом у ліфті в однакових затишних білих халатах, прямуючи на водні процедури та релакс. Як зізналася виконавиця, життя в столиці далося взнаки, тому головною метою їхньої поїздки в гори стало банальне бажання виспатися в тиші та відновити внутрішній ресурс.

Ми з Ніною приїхали в Поляну відіспатися,

– щиро поділилася враженнями Матвієнко.

На кадрах також помітно, як підросла та подорослішала донечка співачки.

Нагадаємо, що десятирічна Ніна народилася в шлюбі Тоні Матвієнко з музикантом Арсеном Мірзояном. Дівчинку назвали на честь її легендарної бабусі – видатної народної артистки України Ніни Митрофанівни Матвієнко. Окрім Ніни, виконавиця виховує також старшу доньку Уляну, яку народила в першому шлюбі у 17 років. Дівчині вже 28 років. Наразі Уляна проживає за кордоном, де будує власне життя та нещодавно заручилася зі своїм коханим. Попри різницю у віці, Тоня підтримує зв'язок з обома доньками та час від часу ділиться важливими моментами їхнього життя зі своїми підписниками.

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