Звездная мама с дочкой остановились в современном спа-отеле в курортном поселке Поляна, чтобы сбавить темп, сменить обстановку и полноценно перезагрузиться после столичной жизни. В своем инстаграме артистка опубликовала кадры из отпуска.

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На опубликованном видео счастливые Тоня и Нина позируют перед зеркалом в лифте в одинаковых уютных белых халатах, направляясь на водные процедуры и релакс. Как призналась певица, жизнь в столице дала о себе знать, поэтому главной целью их поездки в горы стало банальное желание выспаться в тишине и восстановить внутренние силы.

Мы с Ниной приехали в Поляну, чтобы выспаться– искренне поделилась впечатлениями Матвиенко.

На кадрах также видно, как заметно подросла и повзрослела дочь певицы.

Напомним, что десятилетняя Нина родилась в браке Тони Матвиенко с музыкантом Арсеном Мирзояном. Девочку назвали в честь ее легендарной бабушки – выдающейся народной артистки Украины Нины Митрофановны Матвиенко. Помимо Нины, певица воспитывает также старшую дочь Ульяну, которую родила в первом браке в 17 лет. Девушке уже 28 лет. Сейчас Ульяна проживает за границей, где строит собственную жизнь и недавно обручилась со своим возлюбленным. Несмотря на разницу в возрасте, Тоня поддерживает связь с обеими дочерьми и время от времени делится важными моментами их жизни со своими подписчиками.

Кстати, ранее мы рассказывали, как Маша Ефросинина впервые за долгое время провела выходные с мужем-военным Тимуром Хромаевым и сыном Александром. Семья также устроила себе небольшую передышку за пределами Киева.