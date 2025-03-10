Травесті-діва Монро виїхала з України й зізналася, чи повернеться

Українська травесті-діва Монро виїхала з України. Це, за її словами, сталося вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Через критику від шанувальників, знаменитість пояснила, як їй вдалося перетнути кордон. До того ж вона поділилася своїми враженнями від перебування за межами України та зізналася, чи планує повертатися. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Монро.

Вас також може зацікавити Був би дуже потрібним, – відомий український телеведучий отримав пропозицію працювати в ТЦК

За словами Монро, її виїзд є цілком законним та тимчасовим. Артистка запевнила, що має квиток додому і неодмінно повернеться в Україну після закінчення своїх справ. Зірка вирушила до Греції на прем'єру фільму Queens of Joy, де зіграла одну з ролей.

Монро пояснила, що ще позаминулого року оформила всі необхідні документи та була виключена з військового обліку через певні медичні обставини, що дозволяє їй легально перетинати кордон України.

Чи дивно мені чути й бачити літак в небі, який гудить, як майбутній приліт – на п'ятий раз ні. Тому що тут так. Чи дивно не чути тривоги й вибухи вночі – теж ні. Тому що в Києві, попри все, я теж почуваюся в безпеці. І головне, я розумію, що я не відчуваю негативних емоцій, тому що в кишені моєї валізи квиток додому. І, коли я закінчу всі свої справи, я куплю сувеніри й поїду туди, де моє серце і душа зараз. В Україну,

– зазначила Монро.

Зауважимо, раніше Монро розповіла, як ходила до військкомату і зізналася про готовність адаптуватися до військового життя, якщо її мобілізують.

Що відомо про Монро

Монро (справжнє ім'я – Олександр Федяєв) стала першим відкритим трансгендерним представником в українському шоубізнесі. Вона працює телеведучою, акторкою та співачкою. Зокрема, у 2020 році Монро стала співведучою 92-ї церемонії вручення премії Оскар. Відомо, що травесті-діва офіційно змінила своє прізвище на Монро, зберігши при цьому ім'я та по батькові.