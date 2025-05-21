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Show24 Музика Вєрка Сердючка, Іван Дорн і Вова зі Львова: який трек зірок розриває тікток
21 травня, 23:59
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Вєрка Сердючка, Іван Дорн і Вова зі Львова: який трек зірок розриває тікток

Марта Гнат
Основні тези
  • У TikTok став популярним ремікс пісень Вови зі Львова та Івана Дорна з треком Вєрки Сердючки "Горілка", який вже використали у понад 40 тисячах відео.
  • Трек "Атата (ренебе)" від Вови зі Львова та Івана Дорна, записаний 13 років тому, отримав нову популярність серед молоді.

Свого часу треки "Горілка" і "Атата (ренебе)" були справжніми хітами. А як нам уже відомо, в останній період почалась мода на забуті пісні.

Ми вже детально розповідали про тренд на пісню "Атата (ренебе)", але сьогодні на просторах тіктоку з'явився новий варіант. Хтось із користувачів об'єднав пісню Вови зі Львова та Івана Дорна із запальним треком Вєрки Сердючки – "Горілка". Під цей запис уже знято понад 40 тисяч роликів, пише Show24.

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Щоб зрозуміти про що йде мова, треба просто послухати цей уривок, який став популярним.

Як можна почути, у звуку об'єднані два уривки, які створюють новий хіт. Користувачі знімають кумедні відео, імпровізують, підспівують й просто насолоджуються черговим трендом.

@karinavaaradi Ох і заденсили з @ВЧИТЕЛЬКА АЛІНА ♬ оригінальний звук - Karina Varadi

@therealostrovskyi

♬ оригінальний звук - Karina Varadi
@roxaaaaaaaa

ліпший за цей хіба Гіга - Венздей

♬ оригінальний звук - Karina Varadi
@synychkaaa_

інст:synychkaaa

♬ оригінальний звук - Karina Varadi

Що відомо про пісні

Трек "Атата (ренебе)", який 13 років тому записали Вова зі Львова та Іван Дорн, як ми уже згадували, перебуває у топах. Цікаво, що для сучасної молоді – це справжня новинка. Вона навіть ставить запитання, чому раніше не чула цього хіта.

"Атата (ренебе)" – Вова зі Львова та Іван Дорн: дивіться відео

До слова, сьогодні Вова зі Львова разом із родиною проживає у США. А от Іван Дорн виїхав за кордон і, за неофіційною інформацією, наразі мешкає у Франції. Попри засудження війни, у Дорна залишається неоднозначна репутація, адже після цього він неодноразово виступав перед росіянами.

А трек Вєрки Сердючки, який написаний у співавторстві з Костянтином Меладзе, вийшов ще у 2003 році. Він став таким самим хітом, як пісня Андрія Данилка на Євробаченні.

Вєрка Сердючка – "Горілка": дивіться відео онлайн

Якщо вам до вподоби цей тренд, то можете сміливо брати участь. Можливо, саме ваше відео набере мільйонні перегляди.