Вєрка Сердючка, Іван Дорн і Вова зі Львова: який трек зірок розриває тікток

Свого часу треки "Горілка" і "Атата (ренебе)" були справжніми хітами. А як нам уже відомо, в останній період почалась мода на забуті пісні.

Ми вже детально розповідали про тренд на пісню "Атата (ренебе)", але сьогодні на просторах тіктоку з'явився новий варіант. Хтось із користувачів об'єднав пісню Вови зі Львова та Івана Дорна із запальним треком Вєрки Сердючки – "Горілка". Під цей запис уже знято понад 40 тисяч роликів, пише Show24.

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Щоб зрозуміти про що йде мова, треба просто послухати цей уривок, який став популярним.

Як можна почути, у звуку об'єднані два уривки, які створюють новий хіт. Користувачі знімають кумедні відео, імпровізують, підспівують й просто насолоджуються черговим трендом.

Що відомо про пісні

Трек "Атата (ренебе)", який 13 років тому записали Вова зі Львова та Іван Дорн, як ми уже згадували, перебуває у топах. Цікаво, що для сучасної молоді – це справжня новинка. Вона навіть ставить запитання, чому раніше не чула цього хіта.

"Атата (ренебе)" – Вова зі Львова та Іван Дорн: дивіться відео

До слова, сьогодні Вова зі Львова разом із родиною проживає у США. А от Іван Дорн виїхав за кордон і, за неофіційною інформацією, наразі мешкає у Франції. Попри засудження війни, у Дорна залишається неоднозначна репутація, адже після цього він неодноразово виступав перед росіянами.

А трек Вєрки Сердючки, який написаний у співавторстві з Костянтином Меладзе, вийшов ще у 2003 році. Він став таким самим хітом, як пісня Андрія Данилка на Євробаченні.

Вєрка Сердючка – "Горілка": дивіться відео онлайн

Якщо вам до вподоби цей тренд, то можете сміливо брати участь. Можливо, саме ваше відео набере мільйонні перегляди.