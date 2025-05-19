У чому полягає новий вірусний тренд – розповідає 24 Канал.

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Новий тренд віруситься у мережі

Фраза "Зайдеш, зайдеш ще до мене, моя пташко" стала основою для вірусних відео та мемів, в яких користувачі жартома описують життєві ситуації, коли хтось йде "назавжди", але всі розуміють: повернення неминуче.

Суть тренду – показати іронічні моменти прощання, в яких герой упевнено залишає місце, людину чи ситуацію, але глядач (а разом із ним – і творець відео) знає, що це ненадовго. Користувачі тіктоку активно долучаються до тренду, демонструючи свій креатив і самоіронію.

У соцмережах шириться новий тренд: дивіться відео

Тренд описує життєві ситуації: дивіться відео

У соцмережах новий тренд: дивіться відео

Коли йдеш "назавжди", але всі знають правду: дивіться відео

Тренд про неминуче повернення: дивіться відео

Українська пісня підкорює стрічку: дивіться відео

Драматичне "прощавай" перетворюється на жарт: дивіться відео

Додамо, що гурт Ziferblat, який представляв Україну на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення, посів 9-те місце. Максимальний бал у 12 пунктів Україна отримала від глядачів з Чехії, Ізраїля та Польщі. Інші країни, що підтримали Ziferblat високими балами, включають Грузію, Португалію, Іспанію, Кіпр та "решту світу".