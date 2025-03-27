Заспівали під час застілля й стали зірками інтернету: як пісня Рибчинського опинилась у топах

І знову повертаємось до пісень, які тривалий час припадали пилюкою у забутті. Цього разу "друге дихання" отримала українська пісня "Наречена", яку виконували чимало зірок українського шоубізнесу.

Усе почалось з того, що в соцмережах опублікували відео, де співають чоловіки на "мисливському застіллі". В коментарях люди цікавились, хто виконує на відео цю пісню, адже хочуть передати свої слова захвату виконавцям. Один із користувачів написав, що чоловіки з Рівненщини. На баяні, ймовірно, грає Володимир Журавель, а співає – Ігор Захарчук. Ба більше, дехто зазначав, що соліст – лікар, пише Show24.

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Спершу варто переглянути оригінальне відео, з якого все почалось. Зазначимо, що хоч його публікація відбулась ще два роки тому, тренд у тіктоці віруситься до сьогодні.

Чоловіки співають пісню "Наречена": дивіться відео онлайн

У коментарях користувачі не приховують щирих вражень.

"Неймовірне виконання!!! Співайте довго нам на радість!".

"Яка красива, співуча українська мова. Які чарівні українські слова. Буде жити моя Україна вічно!".

"Коли є такі козаки, то українська мова та пісня буде жити!".

"Просто насолода від прослуховування наших пісень. Як приємно, що відроджуються пісні. Раніше дуже рідко можна було почути їх. Дякую від щирого серця".

"Забуті пісні 70-х років, слава Богу що є кому згадати".

А чи знаєте ви, як сьогодні живе поет Юрій Рибчинський, який є автором пісні "Наречена".

У тіктоці вирішили підтримати не тільки словами, а й діями. З цього і розпочався тренд. Усі, кому сподобалось виконання пісні "Наречена", почали записувати відео, де підспівують під оригінальний звук або просто знімають атмосферні ролики.

Коротко про пісню

Пісню "Наречена" написав український поет Юрій Рибчинський і композитор Ігор Поклад. Поетичний текст і мелодійне звучання зробило її популярною серед слухачів.

Свого часу композицію виконували EL Кравчук і Віктор Павлік.

EL Кравчук – "Наречена": дивіться відео онлайн

Віктор Павлік – "Наречена": дивіться відео онлайн