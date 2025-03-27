Усе почалось з того, що в соцмережах опублікували відео, де співають чоловіки на "мисливському застіллі". В коментарях люди цікавились, хто виконує на відео цю пісню, адже хочуть передати свої слова захвату виконавцям. Один із користувачів написав, що чоловіки з Рівненщини. На баяні, ймовірно, грає Володимир Журавель, а співає – Ігор Захарчук. Ба більше, дехто зазначав, що соліст – лікар, пише Show24.
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Спершу варто переглянути оригінальне відео, з якого все почалось. Зазначимо, що хоч його публікація відбулась ще два роки тому, тренд у тіктоці віруситься до сьогодні.
Чоловіки співають пісню "Наречена": дивіться відео онлайн
У коментарях користувачі не приховують щирих вражень.
- "Неймовірне виконання!!! Співайте довго нам на радість!".
- "Яка красива, співуча українська мова. Які чарівні українські слова. Буде жити моя Україна вічно!".
- "Коли є такі козаки, то українська мова та пісня буде жити!".
- "Просто насолода від прослуховування наших пісень. Як приємно, що відроджуються пісні. Раніше дуже рідко можна було почути їх. Дякую від щирого серця".
- "Забуті пісні 70-х років, слава Богу що є кому згадати".
А чи знаєте ви, як сьогодні живе поет Юрій Рибчинський, який є автором пісні "Наречена".
У тіктоці вирішили підтримати не тільки словами, а й діями. З цього і розпочався тренд. Усі, кому сподобалось виконання пісні "Наречена", почали записувати відео, де підспівують під оригінальний звук або просто знімають атмосферні ролики.
Коротко про пісню
- Пісню "Наречена" написав український поет Юрій Рибчинський і композитор Ігор Поклад. Поетичний текст і мелодійне звучання зробило її популярною серед слухачів.
- Свого часу композицію виконували EL Кравчук і Віктор Павлік.
EL Кравчук – "Наречена": дивіться відео онлайн
Віктор Павлік – "Наречена": дивіться відео онлайн
- Пісня має романтичний мотив і глибоко пов'язана з темою кохання.