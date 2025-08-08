8 серпня 2005 року Оля Цибульська вийшла заміж. Цього року подружжя святкує вже десяту річницю шлюбу.

З нагоди важливої дати співачка поділилася рідкісним архівним фото з весілля – єдиним, яке досі зберігалося в їхньому сімейному альбомі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олі Цибульської.

На світлині молодята щиро усміхаються. Оля Цибульська позує у класичній білій сукні без фати, а наречений – у сорочці в біло-сіру смужку.

Ні про що не шкодую. Люблю,

– підписала знімок артистка.

Оля Цибульська з чоловіком 10 років тому / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тут важливо згадати, що раніше Оля Цибульська тривалий час не показувала свого чоловіка публічно, оскільки він не любить уваги з боку преси. Проте останнім часом співачка почала частіше ділитися сімейними моментами зі своїми підписниками.

Що відомо про особисте життя Олі Цибульської?