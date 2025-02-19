TVORCHI переспівали пісню Івасюка "Мила моя": фани у захваті, а відео підкорює соцмережі

Гурт TVORCHI представив свою версію пісні Володимира Івасюка "Мила моя" ("Я піду в далекі гори"). Захоплені фани просять випустити трек повністю.

Представники України на Євробаченні-2023 TVORCHI опублікували відео з живим виконанням одного з хітів Володимира Івасюка – "Мила моя" ("Я піду в далекі гори"). Про це пише 24 Канал з посиланням на сторінку гурту.

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Нова версія знаменитої пісні стала популярною у соціальних мережах. Під неї у тіктоці зняли вже майже 5 тисяч відео.

TVORCHI – "Мила моя": відео

Захоплені фани пишуть у коментарях теплі слова про це виконання та просять випустити повну версію треку:

"І солов'їну вивчив, а не так, як ті "какая разніца"";

"Будь ласка, випустіть трек! Нема сил як смачно!";

"Стильно, модно, голос м'який та оксамитовий";

"Український Jackson style";

"Якісне оновлення старої класики";

"Не можу перестати це слухати".

Гурт підтвердив, що планує презентувати повну версію переспіву.

"Спостерігаємо як летить на вільних крилах у широкі полонини пісня Івасюка у нашій версії і плануємо дату релізу", – поділилися TVORCHI.

Що відомо про пісню "Мила моя"

"Я піду в далекі гори" – одна з найвідоміших пісень Володимира Івасюка. Він написав музику восени 1968 року, а слова взимку наступного року, коли був студентом Чернівецького медичного інституту. Початкова назва пісні була саме "Мила моя" й трохи відрізнялась у тексті.

У різні часи пісню виконували Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Анатолій Зіневич, Володимир Івасюк, Віктор Павлік, "Плач Єремії", Русичі, Марія Яремчук, Квітка Цісик, Оксана Муха та інші співаки.

