До 76-ї річниці від дня народження відомого композитора Володимира Івасюка гурт TVORCHI представив сучасну версію відомої пісні "Я піду в далекі гори". Композиція вийшла під назвою "Мила моя", як її спершу назвав виконавець.

Трек вже завірусився в тіктоці й зібрав багато позитивних відгуків від слухачів, пише Show 24.

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TVORCHI раніше вже виконували "Я піду в далекі гори" Івасюка – для спецпроєкту журналу та в рамках телешоу. Проте справжня популярність прийшла після відео з весілля на Чернівеччині – батьківщині Володимира Івасюка. Ролик виступу швидко став вірусним, набравши мільйони переглядів. У коментарях глядачі масово просили випустити студійну версію треку.

Це неймовірно, що пісня почала віруситися саме після відео, яке ми зняли на батьківщині Володимира Івасюка. Ми це розцінюємо як творче благословення та раді, що дали новий подих такій великій композиції, що її почує молоде покоління,

– зазначили учасники гурту.

TVORCHI – "Мила моя": дивіться відео онлайн

Для кліпу гурт обрав весільну тематику – артисти з'явилися у костюмах наречених від українського бренду Milla Nova на велетенському весільному торті. За словами музикантів, такий вибір не випадковий – пісня стала популярною серед молодят на весіллях по всій Україні.

Як в мережі відреагували на пісню "Мила моя"

У коментарях під відеороботою на трек шанувальники написали багато хороших слів для бенду TVORCHI.

"Це так круто, сучасне звучання";

"Неймовірно гарно";

"Така приємна версія пісні";

"Кайф";

"Нарешті дочекались. Як я кайфую від вашого виконання, так сучасно".

Зауважимо, шлях до музики в учасників гурту TVORCHI дуже схожий на історію самого Івасюка. Як і відомий композитор, який навчався в медичному інституті, хлопці з TVORCHI здобували фармацевтичну освіту в медичному університеті, але мріяли про сцену.