Твоя підтримка завжди поряд, – чоловік Наталки Карпи, який в ЗСУ, щемливо до неї звернувся
- Чоловік Наталки Карпи, Євген Терехов, публічно привітав її з днем народження, висловивши любов та підтримку.
Чоловік української співачки Наталки Карпи, військовий ЗСУ Євген Терехов, уже тривалий час перебуває на службі, що вплинуло і на їхнє сімейне життя. Та нещодавно він публічно звернувся до дружини з особливої нагоди – дня її народження.
Цьогоріч артистка відсвяткувала 44 роки. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Євгена.
У своєму привітанні чоловік зізнався Наталці в коханні, побажав нових звершень і пообіцяв завжди підтримувати її разом з родиною та друзями.
В нас бувають різні стосунки, але твоя підтримка завжди поряд. Ти та, яка вміє кохати й бути коханою. Ти та, хто подає патрони. Ти чудова мама для нашої "Голді", ти справжній друг – твоя любов і підтримка навіть для малознайомих людей дуже потужна. Ти справжня патріотка своєї держави. Ти справжня дружина, донька, сестра, тітка, хрещена, подруга і друг,
– написав Тєрєхов і поділився фото дружини.
Що відомо про стосунки Наталки Карпи та Євгена Тєрєхова?
- Наталка та Євген познайомилися на концерті для ветеранів АТО. Згодом вони почали зустрічатися і 14 лютого чоловік освідчився коханій на сцені з букетом білих троянд.
- Пізніше пара одружилася, а наприкінці 2019 року в них народилася донька Злата.
- За кілька місяців до початку повномасштабної війни у стосунках виникла криза і Наталка навіть підготувала документи для розлучення.
- Водночас після небезпечного завдання на фронті Євген вирішив повернутися до сім'ї.
- Зараз вони підтримують теплий зв'язок і намагаються відновити стосунки, хоча живуть на відстані через службу чоловіка.